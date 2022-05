Kein einziger Auftrag: Werk zur COVID-19-Impfstoffherstellung in Afrika muss schließen

Ein Werk, in dem COVID-19-Impfstoffe für Afrika hergestellt werden sollten, wird wohl schließen müssen. Grund dafür ist das mangelnde Interesse auf dem Kontinent: Das Werk hat nicht einen Produktionsauftrag erhalten.

Quelle: AFP © Phill Magakoe / AFP

Dem ersten Werk zur Herstellung von COVID-19-Impfstoff in Afrika droht das Aus: Da es auf dem Kontinent kaum Interesse an den Vakzinen gibt, muss das Werk nun schließen. Der südafrikanische Pharmakonzern Aspen Pharmacare habe keinen einzigen Auftrag zur Produktion erhalten, wie ein Manager des Konzerns mitteilte. Im vergangenen Jahr hatte Aspen eine Lizenz mit dem Pharmakonzern Johnson & Johnson vereinbart. Dessen COVID-19-Impfstoff sollte in Südafrika für den ganzen Kontinent abgefüllt werden und unter dem eigenen Namen Aspenovax vertrieben werden. Allein in Südafrika stagniert die Impfquote jedoch bei etwa 30 Prozent. Mehr zum Thema - Entdeckerin sollte glimpfliche Omikron-Symptome vertuschen: "Sie bringen mich nicht zum Schweigen"

