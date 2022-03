UNO warnt: Dürre in Somalia könnte zu Hungersnot führen

Eine langanhaltende Dürre in Somalia, am Horn von Afrika gelegen, könnte zu einer Hungersnot führen, warnen die Vereinten Nationen. Die finanziellen Mittel allein von Hilfsorganisationen reichen nicht aus, um alle Bedürftigen ausreichend mit Nahrungsmitteln zu versorgen.

Die für Migration zuständige Unterorganisation der Vereinten Nationen hat am Montag davor gewarnt, dass dem ostafrikanischen Land Somalia aufgrund einer schweren Dürre eine Hungersnot droht, wie die Nachrichtenagentur Xinhua mitteilte. Auf Twitter teilte die Internationale Organisation für Migration (IOM) mit, dass im Februar verschiedene im humanitären Bereich aktive Partnerorganisationen der IOM 1,8 Millionen Menschen in Somalia mit Lebensmitteln und 173.400 Menschen mit Wasser versorgten.

Aber es gebe noch weiteren Bedarf an humanitärer Unterstützung, wie es in der Erklärung heißt:

"Aber 4,9 Millionen sind bedürftig. Der Bedarf übersteigt die finanziellen Mittel."

António Guterres, Generalsekretär der Vereinten Nationen, hatte am Sonntag erklärt, dass das somalische Volk derzeit von der schlimmsten Dürre seit 40 Jahren betroffen sei. Er warnte, dass die Hilfsorganisationen davor stünden, ihre Mittel aufzubrauchen, da erst vier Prozent ihrer Pläne zur Linderung der Hungersnot bereits finanziert seien. Auf Twitter mahnte der UN-Chef:

"Ich fordere die internationale Gemeinschaft auf, diese Krise nicht zu vergessen."

Rund 90 Prozent dieses von einem langen Bürgerkrieg zerrütteten Landes sind von der Dürre betroffen. Es kam bereits zu Fluchtbewegungen im Landesinneren, insbesondere aus den Provinzen Bay und Bakool im Bundesstaat Süwestsomalia.

Nach Angaben des UN-Amtes für die Koordinierung humanitärer Angelegenheiten (OCHA) hat es in den vergangenen Tagen an einigen Orten des Landes leicht bis mäßig geregnet, was auf den möglichen Beginn der Regenzeit hinweist. Am Freitag teilte das Amt mit:

"Berichten zufolge gab es im selben Zeitraum auch in Teilen der Regionen Bay und Bakool mäßige Regenfälle. Es sollte darauf hingewiesen, dass die für die kommende Woche vorhergesagten Regenfälle nicht ausreichen, um die derzeitige Dürre im Land zu lindern. Um die Situation zu verbessern, sind weitere Regenfälle mit einer guten zeitlichen und räumlichen Verteilung während der Saison erforderlich."

Den Wettervorhersagen für diese Woche zufolge soll es in den südlichen und zentralen Regionen regnen, während in den nördlichen Regionen weiterhin kein Regen zu erwarten ist.

Somalias Premierminister Mohamed Hussein Roble hatte aufgrund der Dürre Ende letzten Jahres einen "humanitären Notstand" erklärt.

