Mindestens 31 Tote bei Attacke auf Passagierbus in Mali

Bewaffnete Kämpfer haben am Freitag in Mali einen Passagierbus unter Beschuss genommen. Laut Medienberichten kamen dabei mindestens 31 Menschen ums Leben. Zahlreiche Menschen wurden verletzt. Am selben Tag wurde auch ein Konvoi der UN-Friedensmission in dem afrikanischen Land angegriffen.

Am 3. Dezember haben Kämpfer in Mali einen Passagierbus angegriffen. Die Attacke ereignete sich in der Nähe der Stadt Bankass im Osten des afrikanischen Landes, als das Fahrzeug aus dem Dorf Songho zu einem Markt in der zehn Kilometer entfernten Ortschaft Bandiagara unterwegs war. Laut Medienberichten töteten die Angreifer mindestens 31 Einheimische. Acht weitere Insassen erlitten Verletzungen. Die Behörden vermuteten hinter der Attacke islamistische Rebellen mit Verbindungen zu der Terrormiliz Al-Qaida und dem Terrornetzwerk "Islamischer Staat".

Am selben Tag berichtete die UN-Friedensmission in Mali (MINUSMA) von einem Angriff auf ihren Konvoi. Dadurch kam ein Zivilist, der mit den Friedensstiftern zusammenarbeitete, ums Leben. Ein weiterer erlitt Verletzungen. Die Attacke ereignete sich in der Nähe des Dorfes Bourem, als der Konvoi aus der Stadt Kidal nach Gao unterwegs war.

Ce 3/12, des tirs sur 1 convoi MINUSMA allant de #Kidal à #Gao à 104 km au N-E🧭 de #Bourem ont tué 1 travailleur contractuel civil de la MINUSMA & blessé 1 autre. 1 évacuation est en cours. Cette attaque perpétrée par des éléments non identifiés est intolérable. #ServingForPeacepic.twitter.com/MRkEeRQDiT — MINUSMA (@UN_MINUSMA) December 3, 2021

Mali befindet sich seit fast einem Jahrzehnt in einem langwierigen Konflikt, in dem Anschläge und Kämpfe zwischen Terrorgruppen, Rebellen und Regierungstruppen weite Teile des Landes destabilisieren. Die Situation hat sich nach dem Sturz von Muammar al-Gaddafi in Libyen zugespitzt. Seit dem Jahr 2012 hat der Krisenstaat mit rund 20 Millionen Einwohnern drei Militärputsche erlebt und gilt als politisch äußerst instabil. Seit dem bisher letzten Putsch im Mai wird das Land von einer militärischen Übergangsregierung geführt.

Mehr zum Thema - Malische Soldaten schießen auf Bundeswehrsoldaten