USA schicken weitere 1.000 Soldaten zu Anti-Terror-Einsatz nach Ostafrika

Das US-Militär kündigte Anfang dieser Woche in einer Erklärung an, dass mehr als 1.000 Soldaten der Nationalgarde von Kentucky und Virginia auf einen Einsatz in Afrika vorbereitet würden. Es sei die größte "Einzelmobilisierung" der Nationalgarde von Virginia seit dem Zweiten Weltkrieg.

Unter dem Namen "Task Force Red Dragon" werden die Truppen an der multinationalen Anti-Terror-Operation des Pentagons am Horn von Afrika teilnehmen und sind "ausgebildet und ausgerüstet, um eine breite Palette von Missionen im gesamten Verantwortungsbereich des US Africa Command zu erfüllen." Das US-Militär fügte hinzu:

"Ihr Hauptziel ist es, die Sicherheit der vom Verteidigungsministerium unterhaltenen vorgeschobenen Operationsbasen zu gewährleisten, um Partnerschaften mit den Gastländern aufzubauen und die Sicherheit und Stabilität in der Region zu verbessern."

1,000+ @kentuckyguard and @VaNationalGuard Soldiers are mobilizing as Task Force Red Dragon to provide security in support of @CJTFHOA in the largest Virginia National Guard single-unit mobilization since World War II. https://t.co/qIIXceW2f4 — National Guard (@USNationalGuard) November 29, 2021

Die US-Soldaten werden voraussichtlich Anfang 2022 auf den Kontinent geschickt, so eine Quelle der Nationalgarde, die von Military.com zitiert wird. Zwar wurde kein genauer Zielort genannt, aber die gemeinsame US-Mission zur Terrorismusbekämpfung in Ostafrika hat ihren Sitz im Camp Lemonnier in Dschibuti. Dort sind derzeit rund 3.400 US-amerikanische Soldaten stationiert. Es ist unklar, ob die Gardesoldaten eine Aufstockung der Gesamttruppenstärke bedeuten, oder aber bereits stationierte Soldaten ersetzen werden.

Die Einrichtung der neuen Task Force erfolgt trotz des Versprechens der Biden-Regierung, den nach den Anschlägen vom 11. September 2001 begonnenen Krieg gegen den Terrorismus, der zu Militäroperationen der USA in mehr als einem Dutzend Ländern geführt hat, zu beenden. Obwohl Biden die Pläne seines Vorgängers, die Truppen aus Afghanistan abzuziehen, Anfang 2020 in die Tat umsetzte, wurden die umfangreichen Anti-Terror-Operationen im gesamten Nahen Osten und in Afrika fortgesetzt.

In einem Schreiben, das im Sommer an den US-Kongress geschickt wurde, umriss die US-Regierung ihre globale militärische Präsenz und bestätigte die laufenden Luftangriffe auf verschiedene militante Gruppen in Ostafrika sowie die Ausbildung und Beratung lokaler Sicherheitskräfte in anderen Teilen des Kontinents.

