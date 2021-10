Russische Marine schützt Frachtschiff vor Piraten im Golf von Guinea

In einigen Regionen der Welt bleibt die Seeräuberei noch immer ein Problem. Piraten sind unter anderem im Golf von Guinea in Westafrika aktiv. Ein russisches Kriegsschiff hat am Montag vor der nigerianischen Küste einen Überfall auf ein Containerschiff verhindert.