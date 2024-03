Chinesischer Technologie-Gigant Huawei trotzt Sanktionen

Der chinesische Technologie-Konzern Huawei wurde umfassend sanktioniert. Doch der nun vorgelegte Jahresbericht zeigt: Nicht nur gegen Russland sind die Sanktionen stumpf. Der Nettogewinn des sich selbst verwaltenden Konzerns hat um 140 Prozent zugelegt und betrug 11 Milliarden Euro.

Quelle: www.globallookpress.com © Cfoto

Das westliche Sanktionsregime versagt nicht nur in Bezug auf Russland. Auch der chinesische Technologie-Gigant Huawei ist trotz umfassender US-Sanktionen im vergangenen Jahr weiter auf Wachstumskurs. Laut dem heute vorgelegten Jahresbericht sind die Umsätze im Jahr 2023 um 9,6 Prozent gewachsen. Vor allem im Privatkunden-Bereich und im Bereich E-Mobilität konnte der Konzern punkten. Peking fordert von Washington Aufhebung "illegaler einseitiger Sanktionen" Aber auch mit Smartphones verdient Huawei wieder Geld. Auf Betreiben der USA war dem Konzern der Zugang zu Google-Diensten untersagt worden. Android-Telefone basieren im Wesentlichen auf Google-Technologie. Nun ist der Konzern auch in diesem Bereich auf dem Markt zurück. Huawei verkaufte in China über zehn Millionen Smartphones und liegt damit auf Platz vier im Landes-Ranking. Insgesamt betrug der Nettogewinn rund 11 Milliarden Euro und hat damit im Vergleich zu 2022 um 140 Prozent zugelegt. Huawei ist ein sich selbstverwalteter Konzern. Es gibt keinen Eigentümer und auch keine Aktiengesellschaft, die hinter Huawei steht. Die Mitarbeiter und Angestellten sind die Eigentümer. Allein 114.000 der 207.000 Mitarbeiter arbeiten im Bereich Forschung und Entwicklung. Mehr als zehn Prozent des Gewinns werden dort investiert. Mehr zum Thema – Ifo-Präsident: "Kanonen und Butter, das geht nicht" – Aufrüstung versus Sozialstaat

