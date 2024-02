Nvidia befeuert globale Aktienrallye: Potenzial unbegrenzt, doch US-Renditen warnen vor Korrektur

Die US-Aktienmärkte erlebten nach dem beeindruckenden Quartalsbericht von Nvidia einen kräftigen Aufschwung. Der Nasdaq stieg um über 2,6 Prozent, der S&P 500 legte um etwa 1,8 Prozent zu und der Dow Jones Industrial Average stieg um fast 0,9 Prozent. Die herausragenden Ergebnisse von Nvidia, darunter ein Anstieg des Umsatzes um 265 Prozent und optimistische Prognosen, beruhigten die Anleger hinsichtlich der Stärke des KI-Marktes und trieben die Nvidia-Aktien auf ein Rekordhoch. Diese positive Stimmung erstreckte sich global, wobei der Nikkei 225 in Japan ein Rekordhoch erreichte und der Stoxx 600 in Europa ein Allzeithoch erzielte.

Die Konzentration des Marktes auf den Erfolg von Nvidia überdeckte Bedenken hinsichtlich der vorsichtigen Haltung der Federal Reserve zu Zinssenkungen und zeigte Resilienz trotz makroökonomischer Gegenwinde und hoher Aktienbewertungen. Auch andere Technologieaktien und Unternehmen im Zusammenhang mit Nvidia, wie Soundhound, ARM, AMD, Palantir und Super Micro Computer, verzeichneten deutliche Kursgewinne und trugen zur Bullenmarktstimmung bei. Sowohl der S&P 500 als auch der Dow Jones waren auf Rekordschlüsse eingestellt und spiegelten die anhaltende Stärke des Marktes im Zuge der Rallye von Nvidia wider.

"Nvidia is the most important stock on planet earth from an index correlation, factor, and retail momentum perspective". Couldn't agree more w/Goldman's Rubner. Even the Japanese Nikkei made a fresh ATH for the 1st time since 1989, driven by #Nvidia. pic.twitter.com/SZhybV5P1G — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) February 22, 2024

Die Aktien von Nvidia legten über Nacht um fast 15 Prozent zu und erreichten ein neues Rekordhoch, wodurch das Unternehmen eine Rekordmarktkapitalisierung von 250 Milliarden US-Dollar hinzugewann. Dieser bemerkenswerte Anstieg übertrifft sogar den Anstieg von Meta um 197 Milliarden US-Dollar zu Beginn des Jahres. Analysten führen den Erfolg von Nvidia darauf zurück, dass das Unternehmen hohe Erwartungen übertrifft, insbesondere in Bezug auf die Umsatzprognosen, angesichts des anhaltenden Anstiegs der Nachfrage nach künstlicher Intelligenz. Mit diesem Anstieg nähert sich die Marktkapitalisierung von Nvidia nun fast 2 Billionen US-Dollar und übertrifft Unternehmen wie Alphabet und Amazon.

Um es in Perspektive zu setzen: Der über Nacht erfolgte Anstieg der Marktkapitalisierung von Nvidia entspricht der gesamten Marktkapitalisierung von Netflix oder Adobe oder fast der Hälfte der Marktkapitalisierung von JPMorgan oder zwei Goldman Sachs. Das starke Wachstum des Unternehmensgewinns hat zu einer Neubewertung des Kurs-Gewinn-Verhältnisses geführt, was darauf hindeutet, dass Anleger bereit sind, mehr für das zukünftige Wachstumspotenzial zu zahlen.

Nvidia, $NVDA, has added nearly $250 billion in market cap so far today.This puts the stock on track to post the biggest single-day market cap gain in stock market history.The previous record?It was Meta, $META, just 20 days ago after reporting their quarterly earnings.… pic.twitter.com/6GTAdqE0Pe — The Kobeissi Letter (@KobeissiLetter) February 22, 2024

Der solide Quartalsbericht von Nvidia unterstreicht das anhaltende Momentum der Investitionen in künstliche Intelligenz (KI), wobei CEO Jensen Huang KI als eine "ganz neue Branche" bezeichnet, die das Wachstum des Unternehmens vorantreibt. Der Chip-Hersteller meldete einen Quartalsumsatz von 22,1 Milliarden US-Dollar und prognostizierte weitere 24 Milliarden US-Dollar für das laufende Quartal, was die anhaltende Nachfrage nach seinen KI-gesteuerten Produkten verdeutlicht.

Technologieriesen wie Meta Platforms, Google und Microsoft zählen zu den wichtigsten Kunden von Nvidia und tragen dazu bei, dass sein Marktanteil auf über 80 Prozent geschätzt wird. Während Wettbewerber wie Advanced Micro Devices Fortschritte auf dem Markt für KI-Chips machen, hat die frühe Investition von Nvidia in KI-Software seine Position als Branchenführer gefestigt.

Jensen Huang and @elonmusk, two GOATs of 21st century tech 🐐 pic.twitter.com/faafDeFDjt — Dr. Eli David (@DrEliDavid) February 22, 2024

In Europa legte der Stoxx Europe 600 um 0,8 Prozent zu und erreichte einen neuen Höchststand von 495,10 Punkten zum Handelsschluss, beflügelt von den starken Quartalsergebnissen von Nvidia, die am späten Mittwoch veröffentlicht wurden. Diese Leistung wurde auch von Deutschlands DAX und Frankreichs CAC 40 widerspiegelt, die ebenfalls Rekordhochs erreichten.

Das positive Momentum wurde auf ein Wiederaufleben des risikobereiten Sentiments nach dem herausragenden Quartalsbericht von Nvidia zurückgeführt. Trotz früherer Anzeichen einer Abschwächung der wirtschaftlichen Lage in der Eurozone zeigte die deutsche Industrieproduktion laut PMI-Daten Anzeichen von Schwäche. Der britische FTSE 100 hingegen blieb hinter seinen Eurozonen-Pendants zurück und legte nur um 0,3 Prozent zu.

⚠️BREAKING:*GERMANY'S DAX INDEX RISES TO NEW ALL-TIME HIGH ABOVE 17,000 🇩🇪🇩🇪 pic.twitter.com/t4GaET1m87 — Investing.com (@Investingcom) February 22, 2024

In Asien legten die Aktien asiatischer Chip-Hersteller nach dem starken Quartalsbericht von Nvidia deutlich zu, was auf eine robuste weltweite Nachfrage nach Halbleitern für Anwendungen künstlicher Intelligenz hinweist. In Japan verzeichneten SoftBank Group, Muttergesellschaft von ARM Holdings, und der Chip-Ausrüster Tokyo Electron Ltd. signifikante Gewinne. Der südkoreanische Speicherchip-Hersteller SK Hynix und Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. verzeichneten ebenfalls bemerkenswerte Zuwächse. Cambricon Technologies, ein chinesischer KI-Chip-Entwickler, zählte zu den größten Gewinnern in Asien.

Die herausragende Leistung von Nvidia unterstreicht das anhaltende Momentum der KI-Investitionen, wobei führende Technologieunternehmen auf Nvidias Hardware für KI-getriebene Technologien setzen. Trotz des Erfolgs von Nvidia bleiben Herausforderungen bestehen, da der Verkauf von KI-Chips nach China aufgrund von Beschränkungen der US-Regierung zurückging, was potenziell Chancen für lokale Anbieter schafft, Marktanteile zu gewinnen.

Nachdem sich der Staub von Nvidias Quartalsergebnissen gelegt hat und die Euphorie rund um das KI-Hoch abklingt, ist es unerlässlich, die steigenden Renditen bei US-Staatsanleihen zu beachten: Die Rendite der 10-jährigen US-Anleihen hat den höchsten Stand seit November erreicht. Es ist erwähnenswert, dass die Mehrheit der Aktien ihren Aufstieg eingestellt hat, seit die Renditen Ende Dezember ihren Tiefpunkt erreicht haben.

Kann der Markt eine breitere Expansion erleben, ohne dass die Renditen sinken? Oder behalten Anleihen weiterhin die Oberhand? Die jüngste 20-jährige Anleihenauktion war ein totaler Misserfolg, was auf ein geringes Interesse an US-Schulden hinweist. Mit dem schlechtesten Nachlauf in der Geschichte ist klar, dass die Renditen weiter steigen werden. Da die Renditen von Staatsanleihen weiter steigen, stehen turbulente Zeiten bevor. Folglich zeichnet sich eine Korrektur für das Nvidia-Hoch am Horizont ab. Betrachten Sie dies als eine warnende Mahnung.

