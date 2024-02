Analysten sehen auch 2024 eine lahmende deutsche Wirtschaft

Das Wachstum in der größten Volkswirtschaft der EU lahmt aufgrund des anhaltenden wirtschaftlichen Gegenwinds auch im neuen Jahr, wie Wirtschaftsanalysten in einer Umfrage feststellen. Sie gehen davon aus, dass das BIP in den ersten drei Monaten des Jahres schrumpfen wird.

Quelle: Gettyimages.ru

Die deutsche Wirtschaft wird Anfang 2024 wahrscheinlich nicht mehr wachsen, nachdem sie im letzten Quartal des vergangenen Jahres geschrumpft ist, berichtete die Nachrichtenseite Bloomberg am Montag. Sie beruft sich dabei auf eine Umfrage bei Wirtschaftsanalysten. Die von Bloomberg befragten Analysten gehen davon aus, dass das BIP in den ersten drei Monaten des Jahres stagnieren wird. Ein Drittel der Befragten ist sogar noch pessimistischer und rechnet mit einerSchrumpfung. Erik-Jan van Harn, Analyst der Rabobank, sagte gegenüber Bloomberg: "Die Daten deuten immer noch auf eine leichte Schrumpfung im ersten Quartal hin, obwohl die Talsohle erreicht zu sein scheint. [...] Die Stimmung im verarbeitenden Gewerbe hat sich etwas verbessert, während die Aktivität im Dienstleistungssektor robust bleibt." Analyse Deutschland im Abwärts-Taumel: OECD senkt Prognose Die Bundesbank hatte im vergangenen Monat erklärt, dass die Wirtschaft schlechter abschneide als vorhergesagt und sich der Aufschwung wahrscheinlich verzögern werde. Die Produktion könnte im ersten Quartal "bestenfalls stagnieren", warnte die Behörde. Offiziellen Daten zufolge, die im vergangenen Monat veröffentlicht wurden, schrumpfte die deutsche Wirtschaft im vergangenen Jahr um 0,3 Prozent auf Jahresbasis. Dank einer Aufwärtskorrektur der Zahlen für das dritte Quartal ist es der Wirtschaft jedoch bisher gelungen, eine technische Rezession zu vermeiden, die als zwei aufeinanderfolgende Quartale mit negativem Wachstum definiert ist. Deutschland war die einzige G7-Wirtschaft, die im vergangenen Jahr schrumpfte, da sie mit den Folgen der Energiekrise zu kämpfen hatte. Ökonomen, darunter auch von den beiden größten Kreditinstituten des Landes, der Deutschen Bank und der Commerzbank, sagen für 2024 eine weitere Schrumpfung voraus. Auch wenn es der deutschen Wirtschaft gelingen sollte, in diesem Jahr zu expandieren, werden die anhaltenden Industrie- und Haushaltsprobleme eine Erholung von der schwächsten Jahresleistung des Landes seit einer Generation behindern, so die Analysten in ihrer Bewertung für Bloomberg. Mehr zum Thema ­– Ökonom Flassbeck: Es fehlt in Deutschland an wirtschaftspolitischer Kompetenz

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.