Finanzmärkte: Nach der Erholung an Weihnachten folgte der "Kater"

Von Russian Market



Die erste Januarwoche erwies sich für die Finanzmärkte als Achterbahnfahrt, da sich die Anleger aufgrund widersprüchlicher Wirtschaftsdaten mit Unsicherheiten auseinandersetzten. Nach einer robusten Weihnachtserholung sahen sich die Märkte mit einer Reihe von durchwachsenen Signalen konfrontiert, was zu einer Neubewertung der Erwartungen für das kommende Jahr führte. Zum Ende der Woche verlagerte sich der Schwerpunkt auf das bevorstehende Geschäftsjahr, insbesondere im Bankensektor, wo die Erwartungen trotz der drohenden Inflation hoch ausfielen.

Der S&P 500 erlebte nach wochenlangen Kursgewinnen seine erste Woche mit Rückgängen im Jahr 2024. Obwohl die Kursschwankungen in dieser Woche beachtlich waren, schloss der Markt mit einem leichten Plus von zwei Zehntel Prozent, was auf eine gewisse Widerstandsfähigkeit hindeutet. Die Anleger navigierten durch ein Meer von durchwachsenen Wirtschaftsdaten, darunter ein unerwartet starker Arbeitsmarktbericht und ein unerwartet schwacher ISM-Dienstleistungsbericht.

Market sentiment has swung Bearish after the Nasdaq drops 2% on the first trading week of the year pic.twitter.com/hKuqgEpPbq — Stocktwits (@Stocktwits) January 5, 2024

Die Wirtschaftsindikatoren der Woche zeichneten ein nuanciertes Bild der US-Wirtschaft. Starke Arbeitsmarktzahlen sorgten für eine positive Überraschung; die Besorgnis über eine allmähliche Verlangsamung der Wirtschaft hielt jedoch an. Der ISM-Dienstleistungsbericht, der die wirtschaftliche Aktivität von mehr als 15 Branchen des verarbeitenden Gewerbes enthält und die Beschäftigung, Preise und Lagerbestände misst, trug ebenso zur Unsicherheit bei, da seine Zuverlässigkeit aufgrund möglicher saisonaler Anpassungen infrage gestellt wurde. Die vorsichtige Haltung der US-Notenbank spiegelte ein empfindliches Gleichgewicht wider: Sie räumte einen möglichen Lohndruck ein, behielt aber einen sich entspannenden Arbeitsmarkt im Auge.

Apple auf dem Prüfstand der Regulierungsbehörden

Inmitten der wirtschaftlichen Turbulenzen hatte der Tech-Gigant Apple mit Gegenwind zu kämpfen, da die Regulierungsbehörden Berichten zufolge die Wettbewerbspraktiken innerhalb seines Ökosystems unter die Lupe nahmen. Während historische Trends darauf hindeuten, dass die Marktreaktionen auf derartige Untersuchungen in der Regel abklingen, hat die weitreichende Art dieser Untersuchung in Verbindung mit dem beträchtlichen Marktanteil von Apple bei den Anlegern Besorgnis ausgelöst. Der mögliche Ausschluss von konkurrierenden Apps innerhalb des Ökosystems verstärkte die Befürchtungen und beeinflusste die Aktienkursentwicklung negativ.

Die US-Notenbank ließ den Markt mit ihrem datenabhängigen Ansatz im Unklaren über ihr weiteres Vorgehen. Spekulationen über eine mögliche Zinssenkung im März hingen von den kommenden Inflationsmesswerten ab. Die durchwachsenen Botschaften des Sitzungsprotokolls der Fed vom Dezember, das einen aggressiveren Ton anschlug als die Pressekonferenz des Vorsitzenden der Fed, Jerome Powell, trugen zur Unsicherheit bei. Die Anleger verarbeiteten die unterschiedlichen Signale und fragten sich, wie die Zentralbank auf die komplexe Wirtschaftslage reagieren würde.

Bankenergebnisse am Horizont

Zum Ende der Woche richtete sich die Aufmerksamkeit der Märkte auf die bevorstehende Quartalsbilanz der Unternehmen, wobei die Banken im Mittelpunkt standen. Der KBW Bank Index, ein Benchmark-Index für den Sektor, erreichte in Erwartung starker Ergebnisse von großen Unternehmen wie J.P. Morgan, Wells Fargo und Citigroup ein Zehnmonatshoch. Die Fähigkeit des Bankensektors, dem wirtschaftlichen Gegenwind zu trotzen, wird genau unter die Lupe genommen und gibt Aufschluss über die weitere Marktentwicklung.

She canna take any more, Cap'n! She's gonna blow pic.twitter.com/HOC2YEMX9j — zerohedge (@zerohedge) January 5, 2024

Eine der größten Sorgen, die einen Schatten auf die Märkte werfen, ist das drohende Gespenst der Inflation. Während der Konsens der Schätzungen für den S&P 500 ein Gewinnwachstum von 12 Prozent für das laufende Jahr voraussagt, ist man skeptisch, ob diese hochgesteckten Zahlen erreicht werden können. Die durchwachsenen Wirtschaftsdaten in Verbindung mit einer möglichen Aufweichung der Rahmenbedingungen lassen Zweifel an der Nachhaltigkeit des raschen Gewinnwachstums aufkommen. Die Anleger halten in den kommenden Wochen vorsichtig Ausschau nach Anzeichen für eine böse Inflationsüberraschung.

Here comes the next supply-driven inflation shock pic.twitter.com/2H7ppdmRVQ — zerohedge (@zerohedge) January 5, 2024

Die erste Januarwoche hat die Weichen für ein Jahr der Unbeständigkeit an den Märkten gestellt, das von einem komplexen Zusammenspiel von Wirtschaftsindikatoren, regulatorischen Herausforderungen und Unternehmensleistungen bestimmt wird. Da die Märkte in das Geschäftsjahr eintreten, insbesondere im Bankensektor, sind die Anleger in Erwartung weiterer Turbulenzen vor dem Hintergrund der anhaltenden Ungewissheit über die Inflation und die Reaktion der Fed gefeit. Die kommenden Wochen versprechen ein heikles Gleichgewicht zwischen Wirtschaftsanalysen und Unternehmensanalysen, während der Markt mit den Nachwirkungen eines durchwachsenen und stürmischen Starts in das Jahr 2024 zu kämpfen hat.

Übersetzt aus dem Englischen

Russian Market ist ein Projekt eines in Zürich ansässigen Finanzbloggers, Schweizer Journalisten und politischen Kommentators. Man kann ihm auf X unter @runews folgen.

Mehr zum Thema – Jim Rogers: Optimistisch am russischen Markt trotz Sanktionen