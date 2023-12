Russland wieder unter Top Fünf der Getreidelieferanten in EU

Seit mehreren Jahren gilt Russland als einer der führenden Getreideexporteure. Nach dem Ausbruch des Ukraine-Krieges hat das Land jedoch seine Positionen auf dem EU-Markt verloren. Ungefähr anderthalb Jahre später gehört Russland dennoch wieder zu den Top Fünf.

Quelle: Sputnik © KONSTANTIN MICHALTSCHEWSKI

Erstmals seit März 2022 ist Russland wieder unter den Top Fünf der Länder, die Getreide in die EU exportieren. Das berichtet die Nachrichtenagentur RIA Nowosti unter Berufung auf das Statistische Amt der Europäischen Union (Eurostat). Aus den Daten geht hervor, dass die EU im September 2023 ihren Getreideimport aus Russland innerhalb eines Monats um 22 Prozent gesteigert hat. Im Vergleich zum Vorjahr entspricht dies einem zehnfachen Zuwachs. Mit 180.000 Tonnen geliefertem Getreide belegt das Land somit den vierten Platz im Ranking. Erstes Schiff mit kostenlosem Getreide aus Russland in Somalia eingetroffen Der größte Teil des EU-Imports kommt aus der Ukraine. Im September hat das Land im Vergleich zum Vormonat ein Prozent mehr Getreide geliefert. Im Vergleich zum Vorjahr bedeutet die Kennzahl von 1,2 Millionen Tonnen gelieferten Getreides jedoch ein Minus von 25 Prozent. Auf Platz zwei steht mit 1,1 Millionen Tonnen Getreide Brasilien. Der größte südamerikanische Staat hat seinen Export in die EU im Monatsvergleich auf das 1,8-Fache gesteigert. Den dritten Platz im Ranking belegt die Türkei, die im vergangenen September 204.000 Tonnen Getreide geliefert hat. Dies entspricht einem Plus von vier Prozent im Monatsvergleich. Nach Russland folgt mit 139.000 Tonnen Getreide Kanada, dessen Exporte an die EU im Monatsvergleich um ein Drittel zurückgegangen sind. Mehr zum Thema - Protest der Lkw-Fahrer: Polnische Bauern schließen sich Ukraine-Blockade an

