Weltbank prognostiziert für Russland ein BIP-Wachstum

Nun geht auch die Weltbank davon aus, dass die russische Wirtschaft im Jahr 2023 wachsen und nicht wie zuvor angenommen schrumpfen wird. Sie schätzt den Anstieg des BIP jedoch anders als russische Beamte vorsichtiger ein, nämlich mit 1,6 Prozent. Im Juni rechnete sie noch mit einem Rückgang um 0,2 Prozent.

Quelle: Sputnik © Kirill Kalinnikow, RIA Nowosti

Die Weltbank prognostiziert für Russland ein BIP-Wachstum von 1,6 Prozent im Jahr 2023, wie aus dem Bericht der Organisation über die Schwellenländer in Europa und Zentralasien hervorgeht. Nach Schätzungen der Weltbank wird dieser Indikator im nächsten Jahr um 1,3 Prozent wachsen. Die Schätzung für 2023 wurde um 1,8 Prozent verbessert, nachdem im Juni noch ein Rückgang um 0,2 Prozent prognostiziert worden war, während die Prognose für 2024 um 0,1 Prozent verbessert wurde. Für das Jahr 2025 erwartet die Weltbank ein Wachstum des russischen Bruttoinlandsprodukts von 0,9 Prozent statt der im Juni prognostizierten 0,8 Prozent. In dem Dokument heißt es, dass das BIP des Landes im vergangenen Jahr um 2,1 Prozent gesunken sei. Russlands Finanzminister prognostiziert Wirtschaftswachstum: Womöglich 2,5 Prozent im Jahr 2023 Die Organisation prognostiziert für Russland eine Inflation von 5,6 Prozent im Jahr 2023, eine Verlangsamung auf 5,2 Prozent im nächsten Jahr und auf vier Prozent im Jahr 2025. Im September hob das Ministerium für wirtschaftliche Entwicklung seine Prognose für das russische BIP-Wachstum im Jahr 2023 von 1,2 auf 2,8 Prozent an. Das Ministerium schätzt, dass dieser Indikator in den Jahren 2024 und 2025 um 2,3 Prozent und im Jahr 2026 um 2,2 Prozent wachsen wird. Die russische Zentralbank prognostiziert, dass die russische Wirtschaft in diesem Jahr um 1,5 bis 2,5 Prozent und 2024 um 0,5 bis 1,5 Prozent wachsen wird. Mehr zum Thema - Putin: Russische Wirtschaft völlig erholt

