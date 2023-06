IWF-Vertreter Russlands: USA treiben die Welt zur Abkehr vom Dollar

Der Vertreter Russlands beim Internationalen Währungsfonds (IWF) Alexei Moschin äußerte sich aus aktuellem Anlass zur weltweiten Abkehr vom US-Dollar. Immer mehr Länder würden beim zwischenstaatlichen Handel zu anderen nationalen Währungen übergehen, weil die USA den US-Dollar weiterhin als Waffe einsetzen, insbesondere als Reaktion auf den noch andauernden Konflikt in der Ukraine.

Quelle: Gettyimages.ru © Martin Poole

In Washington, D.C. habe man Regelungen beschlossen, die Länder weltweit letztlich dazu zwingen, nach Alternativen zum US-Dollar zu suchen, erklärte Alexei Moschin als Vertreter Russlands beim Internationalen Währungsfonds (IWF) am Montag gegenüber RIA Nowosti. Laut Moschin setzen daher immer mehr Staaten bei grenzüberschreitenden Transaktionen auf alternative Währungen, insbesondere auf den chinesischen Yuan: "Wir können sehen, dass Iraner, Brasilianer und Saudis bereits zum Handel in Yuan übergehen, nicht nur mit China, sondern auch mit Drittländern." Er führte die langjährige Dominanz des US-Dollar in der Weltwirtschaft auf fehlende Alternativen für einen Wettbewerb zurück, da der US-Dollar weltweit den größten Teil der internationalen Abrechnungen und Einlagen ausmacht. Derzeit würden daher US-Beamte in Sorge um das Schicksal der US-Währung bereits Alarm schlagen, weil die US-Währung aufgegeben wird, meint Moschin: "Es ist klar, dass dies nicht sofort geschehen wird, aber der Prozess hat bereits begonnen." Analyse Zahlungsausfall der USA: Apokalyptisch für die Märkte, aber auch die Ukraine Die USA benutzten ihren Dollar "für nationale Interessen und die wirtschaftlichen und finanziellen Verpflichtungen eines Landes". Daher sei es "ungerecht", dass der US-Dollar anderswo so weit verbreitet sei, schlussfolgerte Moschin. Russland hat im vergangenen Jahr aktiv damit begonnen, den US-Dollar ebenso wie den Euro bei Auslandszahlungen durch andere Währungen zu ersetzen. Die Zahl der Bankkonten und Transaktionen zwischen Unternehmen und Finanzinstituten, bei denen westliche Währungen verwendet werden, wurde drastisch reduziert. Der Anteil des US-Dollar und des Euro an den internationalen Zahlungsströmen Russlands fiel von 90 Prozent zum Anfang des Jahres 2022 auf weniger als 50 Prozent am Ende desselben Jahres – ein Trend, der anhalten werde, sagte dazu Wladimir Iljitschow als einer der Stellvertreter des russischen Ministers für wirtschaftliche Entwicklung Maxim Reschetnikow. Mehr zum Thema - Nord Stream 2 – Der wahre Grund für den Abscheu der US-Regierung

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.