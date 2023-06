Ist Deutschland auf dem Weg zum Entwicklungsland? Experten sagen “ja”

Deutschlands Wirtschaft schwächelt – und das nicht erst seit dem Beginn des Krieges in der Ukraine. Deutschland hangelt sich von Krise zu Krise und schafft es kaum noch, danach wieder auf das Vorkrisenniveau zurückzukehren, geschweige denn darüber hinauszuwachsen.

"Wird Deutschland Entwicklungsland?", fragt daher die Berliner Zeitung und die befragten Experten sind sich weitgehend einig. Die Antwort lautet "ja". Sie bestätigen damit die Analyse von Michael Every, der bereits im Mai in einem Interview die Deutschen auf den Abstieg eingestimmt hat.

Deutschland verzeichnet seit Jahren lediglich geringes Wachstum und verliert damit den Anschluss an die Weltwirtschaft. Aufholen lässt sich das kaum noch, denn zentrale Indikatoren weisen nach unten. Die Produktivität wächst in Deutschland kaum noch, die Infrastruktur zerfällt und Investitionen werden durch eine bizarre Ideologie des Sparens unterbunden.

Every wies darauf hin, dass der abrupte Übergang von einer langjährigen Nullzins-Politik der EZB zu einem inzwischen vergleichsweise hohen Leitzins die Wirtschaft zusätzlich belastet. Deutschland habe grundlegende Fehler gemacht. Warnungen wurden in den Wind geschlagen. Deutschland sei auf günstige Energieimporte aus Russland und Exporte nach China und Waffen aus den USA angewiesen.

"Was die Exporte nach China angeht, hat sich Deutschland verspekuliert. Die politische Ökonomie des Landes wurde völlig falsch eingeschätzt. Die aktuellen Handelsdaten geben bereits einen Vorgeschmack darauf, dass die deutschen Exporte keine großen Sprünge mehr machen und in naher Zukunft schrumpfen werden. Stattdessen werden deutsche Firmen chinesische Waren verkaufen und dadurch mit den USA in Konflikt treten, unter Sanktionen fallen etc. China hat Deutschland bereits den Rang als größter Autoexporteur abgelaufen. Diese Entwicklung war seit Jahren absehbar und ich habe sie meinen Kunden in Deutschland versucht klarzumachen. Aber sie lächelten nur und sagten: 'Wir sind deutsche Unternehmer, wir wissen, was am besten ist.' In Deutschland hat man sich auch nie vorstellen können, dass die Gasversorgung aus Russland zusammenbrechen könnte – aber es ist geschehen. Und jetzt hat Amerika Deutschland in die Enge getrieben."