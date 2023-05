Medienbericht: Saudi-Arabien erwägt Beitritt zur Entwicklungsbank der BRICS

Die Neue Entwicklungsbank (NDB) der BRICS könnte bald Saudi-Arabien als zehntes Gründungsmitglied gewinnen. Der multinationale Kreditgeber baut seine globale Reichweite weiter aus und will den Mitgliedstaaten helfen, ihre Abhängigkeit vom US-Dollar und Euro zu verringern.

Quelle: Gettyimages.ru © Feature China/Future Publishing via Getty Images

Die Neue Entwicklungsbank (NDB) der BRICS-Gruppe der großen Schwellenländer führt derzeit Gespräche mit Saudi-Arabien über die Aufnahme des Königreichs als zehntes Mitglied, berichtete die Financial Times (FT)am Sonntag. Es wird erwartet, dass dieser Schritt die Beziehungen zwischen dem in Shanghai ansässigen Kreditgeber, der im Jahr 2014 von den BRICS-Staaten (Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika) gegründet wurde, und dem zweitgrößten Ölproduzenten der Welt festigt. "Im Nahen Osten messen wir dem Königreich Saudi-Arabien große Bedeutung bei und befinden uns derzeit in einem qualifizierten Dialog mit ihm", so die NDB in einer Erklärung, die der FT vorliegt. Die NDB wurde mit dem Ziel gegründet, Infrastruktur und nachhaltige Entwicklung in den Mitgliedsstaaten und anderen Schwellenländern zu finanzieren, und hat ihre Mitgliedschaft um Bangladesch, die Vereinigten Arabischen Emirate, Uruguay und Ägypten erweitert. Sie hat bisher 33 Milliarden Dollar für mehr als 96 Projekte in den fünf Gründungsmitgliedsländern zur Verfügung gestellt. BRICS sollten den Dollar durch eine neue Währung ersetzen – 25 weitere Länder zur Aufnahme bereit Die multinationale Finanzinstitution bereitet sich auf eine formale Bewertung ihrer Finanzierungsmöglichkeiten vor, die erschüttert wurden, nachdem Russland wegen seiner Militäroperation in der Ukraine von mehreren Wellen westlicher Sanktionen getroffen wurde. Die Jahresversammlung der BRICS-Bank ist für den 30. und 31. Mai angesetzt. Für Riad bietet die Mitgliedschaft in der Bank die Aussicht auf eine Stärkung der Beziehungen zu den BRICS-Mitgliedstaaten. Auf die fünf Volkswirtschaften entfallen mehr als 40 Prozent der Weltbevölkerung und fast ein Viertel des globalen BIP. Die Gespräche kommen auch zu einer Zeit, in der Saudi-Arabien und China ihre Zusammenarbeit verstärken. Im März vermittelte Peking ein bahnbrechendes Abkommen zwischen dem Königreich und Iran und trug so zum Abbau der regionalen Spannungen bei. Außerdem hat Saudi-Arabien seine Beziehungen zu China im Energiebereich erheblich ausgebaut. Es wird erwartet, dass die Saudis zu einem weiteren finanziell verlässlichen Anteilseigner der NDB werden, da der internationale Kreditgeber seine Fähigkeit zur Mobilisierung von Mitteln prüft. Die Sanktionen gegen Russland haben Bedenken hinsichtlich der Abhängigkeit der Bank von Moskau aufgeworfen, das einen Anteil von rund 19 Prozent hält. Mehr zum Thema – Russland verwirklicht den jahrhundertealten Traum der Zaren und der Sowjets

