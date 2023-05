Yuan ersetzt Dollar als Reservewährung bereits im kommenden Jahrzehnt – Experte

US-Dollar ablösen: Yuan könnte bereits in dem kommenden Jahrzehnt die wichtigste globale Reservewährung werden, so der Präsident der russischen VTB Bank. Er plädiert für eine völlige und rasche Abkehr auch von anderen "toxischen" Währungen im Zahlungsverkehr.

Quelle: Sputnik © РИА Новости / Нина Зотина

Der chinesische Yuan könnte zur wichtigsten Reservewährung der Welt werden und den US-Dollar bereits im kommenden Jahrzehnt verdrängen. Diese Meinung äußerte Andrei Kostin, Leiter der russischen VTB Bank, auf dem Russisch-Chinesischen Wirtschaftsforum. Er erwähnte, dass die Bank von Russland bereits in den chinesischen Yuan investiert und dass mehr als 70 Prozent des russisch-chinesischen Handels mit dem Yuan und dem Rubel abgewickelt werden. Kostin betonte: "China ist heute die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt, und in naher Zukunft wird es die erste sein. Es gibt allen Grund zu der Annahme, dass der chinesische Yuan schon im nächsten Jahrzehnt in der Lage sein wird, den US-Dollar als wichtigste Reserve- und Verrechnungswährung der Welt abzulösen." Der VTB-Chef forderte auch eine vollständige Abkehr vom US-Dollar und anderen "toxischen" Währungen im Zahlungsverkehr, so die Nachrichtenagentur TASS. Meinung Aufbruch in eine Welt ohne Dollar "Je eher China ein dollarfreies Modell für Zahlungen und Abrechnungen mit einem so wichtigen Handels- und Wirtschaftspartner wie Russland auf die Beine stellt, desto geschützter und stabiler wird sein Finanzsystem in jedem Szenario sein", sagte er. Wie die britische Zeitung Financial Times zuvor berichtete, hat sich der Anteil der weltweiten Abrechnungen in der chinesischen Währung im vergangenen Jahr mehr als verdoppelt. Im Februar des Jahres 2022 lag er bei 2 Prozent und im Februar des Jahres 2023 bereits bei 4,5 Prozent (zum Vergleich: Der Anteil des Euro beträgt 6 Prozent). Gleichzeitig ist der Anteil des US-Dollar am Welthandel um genau den gleichen Betrag - 2,5 Prozent – gesunken. Mehr zum Thema - IWF-Chefin: Dollar wird "allmählich aufgegeben"

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.