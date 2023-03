Medien: US-Sanktionen gegen Russland schwächen Dollar

Angesichts der antirussischen Sanktionen geben viele Länder den Dollar auf – zu diesem Fazit ist ein US-amerikanischer Journalist gekommen. Dies wiederum könnte einen Dollar-Kollaps und somit eine US-Schuldenkrise auslösen.

Quelle: Gettyimages.ru © Jeffrey Coolidge

Die antirussischen Sanktionen haben dazu geführt, dass viele Länder auf den Dollar verzichten, sodass Washington seine Macht auf der internationalen Bühne nicht mehr ausspielen könne, schreibt der Kolumnist der New York Post, Jay Newman. Der Autor wörtlich: "Die Abkehr vom Dollar wäre ein schwerer Schlag für Amerikas Position auf der internationalen Bühne. Die Ära, in der es möglich war, unbegrenzte Mengen an Dollars zu drucken, könnte zu Ende gehen, und damit wird unsere Fähigkeit, ausländische Waren billig zu kaufen, der Vergangenheit angehören." Wie der Beobachter anmerkt, hätten mehr als hundert Länder die antirussischen Maßnahmen des Westens nicht unterstützt, was zur Entstehung von Wirtschaftskoalitionen geführt habe, die andere Währungen für den Verkauf von Waren verwendeten. Nun habe sich die angeblich fehlende Alternative zum Dollar, von dem westliche Analysten sprachen, als illusorisch erwiesen, heißt es weiter: "Sobald der Dollar anfängt, Vermögenswerte zu gefährden, werden mit Sicherheit alternative Handelsinstrumente auftauchen. Und es gibt sie bereits", schreibt Newman. Russlands Präsident Wladimir Putin hatte im letzten Sommer die Entwicklung einer internationalen Reservewährung auf der Grundlage eines Korbes von BRICS-Ländern angekündigt, erinnert der US-Journalist. Analyse Die amerikanische Spekulationsblase ist geplatzt Newman zufolge führten die Handelsbeziehungen zwischen den Ländern, die nationale Währungen verwendeten, zu einer geringeren Nachfrage nach dem Dollar und folglich zu seinem sinkenden Wert. Infolgedessen, so der Journalist, werde dies zu einem allmählichen Anstieg der Preise kommen. Aufgrund des fallenden Dollars würden die USA ihr Gewicht auf der internationalen Bühne verlieren und außerdem der Gefahr ausgesetzt werden, in ein "Schuldenloch" zu geraten, heißt es. Um dies zu vermeiden, könnte Washington die Zahl der strategischen Gegner reduzieren und "seine eigene Wirtschaft ein für alle Mal in Ordnung bringen", vermutet der Kolumnist. Überdies schrieb Reuters Anfang März, dass die internationalen Sanktionen gegen Russland begonnen hätten, die Vorherrschaft des Dollars im internationalen Ölhandel zu untergraben. Im Februar überholte der Yuan im russischen Handel zum ersten Mal die US-Währung. Westliche Länder sahen sich aufgrund der Sanktionen gegen Moskau und der Abkehr von russischen Brennstoffen mit steigenden Energiepreisen und Inflation konfrontiert. Durch die Verteuerung von Brennstoffen, insbesondere von Gas, hat die Industrie in Europa ihre Wettbewerbsfähigkeit verloren, was sich auch auf andere Wirtschaftsbereiche auswirkt. Außerdem hatten die USA und die europäischen Staaten mit einer Rekordinflation – der höchsten seit den letzten Jahrzehnten – zu kämpfen. Mehr zum Thema - Russland als Mediator und Gestalter der multipolaren Weltordnung

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.