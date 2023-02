Russlands Handel mit Tunesien wächst um mehr als 50 Prozent

Laut dem Botschafter der Russischen Föderation in Tunesien Alexander Solotow erreichte das Handelsvolumen zwischen Tunis und Moskau nunmehr 692 Millionen US-Dollar. Tunesische Waren können laut Solotow jene – wegen der Sanktionen fehlende – EU-Produkte ohne Probleme ersetzen.

Quelle: AFP © Fethi Belaid

Der Handelsumsatz zwischen Tunesien und Russland ist im Jahr 2022 trotz der von den westlichen Verbündeten gegen Moskau im Zusammenhang mit dem Ukraine-Konflikt verhängten Sanktionen um 63 Prozent gestiegen, sagte der russische Botschafter in Tunesien Alexander Jurjewitsch Solotow am Sonntag in einem Interview mit RIA Nowosti. Dem Diplomaten zufolge erreichte das Handelsvolumen als Geldwert ausgedrückt 692 Millionen US-Dollar (rund 648 Millionen Euro) und wird voraussichtlich weiter wachsen, da tunesische Waren, darunter Lebensmittel und Textilien, kommerziell rentabel seien und EU-Produkte, die den russischen Markt verlassen haben, leicht ersetzen könnten. Meinung Die liberal-globalistische Elite des Westens zerstört die Lebensweise der Europäer – nicht Russland "Das Volumen des beiderseitigen Handels ist im Jahr 2022 trotz der bekannten künstlichen Hindernisse erheblich gestiegen", sagte Solotow und fügte hinzu, dass der Anstieg "ein offensichtliches Beispiel für unsere Fähigkeit ist, unter den derzeitigen schwierigen Umständen in der Welt erfolgreich zusammenzuarbeiten". Er teilte mit, dass die beiden Länder planen würden, in naher Zukunft Möglichkeiten zur Verbesserung der logistischen Dienstleistungen für den Import- und Exportaustausch sowie zur Ausweitung des Lieferumfangs zu erörtern. Dem Gesandten zufolge arbeiten Russland und Tunesien auch auf dem Gebiet der bemannten Raumfahrt zusammen. Solotow erwartet auch, dass der russische Touristenstrom in das Land allmählich wieder das frühere Niveau erreicht. Der Botschafter erklärte, er hoffe auf eine Vertiefung der Beziehungen zwischen den beiden Ländern und er wolle auf dem zweiten Russland-Afrika-Gipfel, der im Juli in Sankt Petersburg stattfinden wird, weitere Schritte in diese Richtung unternehmen. Mehr zum Thema – Lawrow: Im Sudan entsteht in Kürze ein Militärstützpunkt Russlands

