Höchster Gewinn ihrer Geschichte: BP ist einer der größten Profiteure 2022

Das britische Unternehmen BP hat im Zuge des rasanten Anstiegs der Energiepreise 2022 einen Rekordgewinn eingefahren. Damit reiht sich der Ölkonzern in die Liste der großen Profiteure der Energiekrise im vergangenen Jahr ein. Auch andere Giganten der Ölindustrie erzielten satte Gewinne.

Quelle: AFP © Glyn Kirk

Der britische Ölkonzern BP p.l.c. (BP) hat im Jahr 2022 einen Rekordgewinn erzielt und seine Einnahmen angesichts steigender Energiepreise mehr als verdoppelt, teilte das Unternehmen am Dienstag mit. Branchenexperte: Nach Abzug russischer Firmen zahlt Europa Höchstpreise für Petrochemikalien Den veröffentlichten Daten zufolge belief sich der bereinigte Gewinn von BP im Jahr 2022 auf 27,7 Milliarden US-Dollar, gegenüber 12,8 Milliarden US-Dollar im Vorjahr. Dies war der bisher höchste Gewinn in der Geschichte des Unternehmens. Der bisherige jährliche Gewinnrekord lag bei 26,3 Milliarden US-Dollar und war im Jahr 2008 erreicht worden. Der Vorstandsvorsitzende von BP, Bernard Looney, bezeichnete die Zahlen als "gute Ergebnisse". Dem Sender CNBC sagte Looney: "Zuallererst hoffe ich, dass Sie ein Unternehmen erkennen können, das gut arbeitet und sich gleichzeitig wandelt. Wir hatten die höchste Betriebssicherheit in unserer Geschichte, wir hatten die niedrigsten Produktionskosten seit sechzehn Jahren, also läuft das Geschäft selbst sehr gut." Der Unternehmenschef kündigte auch eine neue Entwicklungsstrategie an, die zusätzliche Investitionen in Höhe von acht Milliarden US-Dollar in die Energiewende im nächsten Jahrzehnt vorsieht. Das Unternehmen teilte zugleich jedoch mit, dass es trotz des zuvor erklärten Ziels, die Öl- und Gasproduktion bis zum Jahr 2030 um 40 Prozent zu senken, nun nur noch eine Senkung um 25 Prozent anstrebt. Diese Nachricht ließ die BP-Aktie im frühen Handel an der Londoner Börse um mehr als 3,4 Prozent steigen. Die Ergebnisse des britischen Unternehmens liegen auf einer Linie mit denen anderer großer Energiekonzerne, deren Gewinne im vergangenen Jahr ebenfalls in die Höhe geschnellt sind, darunter jene des Rivalen Shell. Der britische Konkurrent meldete vergangene Woche seinen bisher höchsten Jahresgewinn von rund 40 Milliarden US-Dollar. Interview mit Werner Rügemer: Akteure und Profiteure im Frackinggas-Geschäft Der US-Ölgigant ExxonMobil stellte mit einem Gewinn von 56 Milliarden US-Dollar im Jahr 2022 einen historischen Höchststand für die gesamte westliche Ölindustrie auf, während ein anderer US-amerikanischer Energiekonzern, Chevron, einen Rekordgewinn von 36,5 Milliarden US-Dollar erzielte. Das französische Unternehmen TotalEnergies wird voraussichtlich im Laufe dieser Woche seine Jahresergebnisse vorlegen. Die rekordverdächtigen Gewinne der weltgrößten Energiekonzerne haben jedoch die Kritik an der Industrie wieder aufleben lassen, die Geld anhäuft, während die Verbraucher unter steigenden Energierechnungen leiden. Auch Forderungen nach einer Erhöhung der Steuern auf unerwartete Gewinne wurden wieder lauter. "Die Menschen im ganzen Land brauchen nicht einmal weiter zu schauen als bis zu ihrer eigenen Haustür – einer der britischen Ölkonzerne hat Rekordgewinne erzielt, während so viele Briten unverschuldet in Not geraten sind. BP ist reicher, weil ihr ärmer seid", sagte Jonathan Noronha-Gant von der Interessengruppe Global Witness gegenüber CNBC und forderte die "Einführung einer Sondersteuer, um denjenigen zu helfen, die mit finanziellen Problemen zu kämpfen haben". Mehr zum Thema – RT Investigativ: Wie die USA ihre Klimawandel-Agenda missbrauchten, um ihre Militärmacht zu erhalten

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.