UNO warnt vor anhaltend hoher Inflation in der Türkei

Die türkische Regierung in Ankara erwartet einen Rückgang der Inflation auf unter 14 Prozent im nächsten Jahr und unter 25 Prozent schon in diesem Jahr. Die Vereinten Nationen zweifeln jedoch an diesen Zielen.

Quelle: www.globallookpress.com © Sha Dati/XinHua

Die UNO geht davon aus, dass die Inflation in der Türkei bis Ende des Jahres nur auf durchschnittlich 42,4 Prozent sinken wird, was deutlich über den offiziellen Prognosen des Landes liegt, heißt es in dem am Mittwoch veröffentlichten Bericht über die Weltwirtschaftslage und -aussichten. Die in der UN-Studie berichteten Ergebnisse lassen Zweifel am Ziel des Landes aufkommen, die Inflation durch eine Senkung der Zinssätze zu bekämpfen. Die Türkei hatte 2021 mit der Lockerung der Zinssätze begonnen, um das Wirtschaftswachstum zu fördern, Exporte und Investitionen anzukurbeln und die Arbeitslosigkeit zu bekämpfen. Analyse Wahlen in der Türkei: Ein guter Zeitpunkt für den Westen, sich an Erdoğan zu rächen Diese Politik führte jedoch zu einer Krise, da die Landeswährung im vergangenen Jahr fast 30 Prozent ihres Wertes verlor. Im Oktober 2022 erreichte das türkische Preiswachstum mit 85,5 Prozent einen 24-Jahres-Höchststand und schwächte sich dann im Dezember auf 64,3 Prozent ab. Wirtschaftswissenschaftler gehen davon aus, dass der Rückgang der Inflation moderater ausfallen wird als die offizielle Prognose Ankaras, die eine Senkung der Inflation auf 24,9 Prozent in diesem Jahr und einen weiteren Rückgang auf 13,8 Prozent im Jahr 2024 vorsieht. Die größten Preissteigerungen im Jahr 2022 wurden bei Wohnungen (79,83 Prozent), Nahrungsmitteln und alkoholfreien Getränken (77,87 Prozent) und im Verkehrswesen (54,45 Prozent) verzeichnet. Der UN-Bericht geht davon aus, dass das türkische BIP in diesem Jahr um 3,7 Prozent und im Jahr 2024 um 3,5 Prozent wachsen wird. Mehr zum Thema – Türkischer Politiker: Ankara könnte noch dieses Jahr aus der NATO austreten

