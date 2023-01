Neue Verträge könnten Umsatz von russischem Erdgasprojekt verdoppeln

Während die Perspektiven auf dem Energiemarkt in Europa weiterhin aufgrund des Wirtschaftskrieges im Zuge des russischen Einmarsches in die Ukraine düster bleiben, bauen andere Staaten, etwa in Asien, ihren Handel mit Energieressourcen aus Russland aus.

Quelle: www.globallookpress.com © Marcus Brandt/dpa

Das Sachalin-2-Flüssigerdgasprojekt (LNG) wird im Jahr 2023 voraussichtlich doppelt so hohe Einnahmen erwirtschaften wie vor den Sanktionen, die aufgrund des Ukraine-Krieges gegen den russischen Energiesektor verhängt wurden, berichtete die Wirtschaftsnachrichtenagentur Reuters am Donnerstag unter Berufung auf Branchenanalysten. Der Anstieg wird auf langfristige Verträge mit Kunden aus dem asiatischen Raum sowie auf die weltweit gestiegenen Energiepreise zurückgeführt. Nach Berechnungen der Agentur und den von der internationalen Gruppe der LNG-Importeure GIIGNL zur Verfügung gestellten Daten über das Vertragsvolumen wird erwartet, dass erneuerte Verträge mit asiatischen Abnehmern die Nachfrage nach bis zu 6,5 Millionen Tonnen des supergekühlten Brennstoffs aus Sachalin 2 jährlich sichern. Analyse Neuer Absatzmarkt für russische Kohlenwasserstoffe Die Verträge könnten den Anteilseignern von Sachalin 2, zu denen der staatliche Energieriese Gazprom und die japanischen Unternehmen Mitsubishi und Mitsui gehören, Einnahmen in Höhe von bis zu 4,5 Milliarden US-Dollar einbringen, so Masanori Odaka, ein leitender Analyst im Gas- und LNG-Team von Rystad Energy. Es wird erwartet, dass das Unternehmen im Jahr 2023 weitere 7,45 Milliarden Dollar einnehmen wird, wenn die Produktion auf dem Niveau von 2022 bleibt, während die Verkäufe auf dem Spotmarkt bei 4,9 Millionen Tonnen bleiben, sagte Alexei Kokin, Chefanalyst der russischen Maklerfirma Otkritie, gegenüber Reuters. Am Donnerstag teilte Sakhalin Energy, der Betreiber des Projekts, mit, dass er in den Sachalin-2-Anlagen im Jahr 2022 11,5 Millionen Tonnen LNG und etwa 3,7 Millionen Tonnen seiner Sachalin-Mischung an Rohöl produzieren wird und damit seinen Produktionsplan übertrifft. Das sind zehn Prozent mehr, als das Projekt im Vorjahr produziert hat. Dem Unternehmen ist es gelungen, die Produktion fortzusetzen, obwohl "die Produktion und die Wirtschaftstätigkeit einer Zeit beispiellosen Drucks durch externe Faktoren ausgesetzt waren", so Andrei Oleinikow, Geschäftsführer von Sakhalin Energy. Der Erklärung des Unternehmens zufolge wurden die LNG- und Öllieferungen im Jahr 2022 in voller Übereinstimmung mit den Bedingungen des Vorratskaufvertrags pünktlich an die Abnehmer geliefert, während die Produktion im Zeitplan blieb. Die wichtigsten Exportmärkte sind Japan, China, Südkorea und Indonesien, so Sakhalin Energy. Mehr zum Thema - EU-Preisobergrenze für Gas bedroht laut Experten die Marktstabilität

