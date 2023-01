Goldman Sachs: Erdölpreise könnten auf über 100 Dollar steigen

Die wirtschaftliche Wiederöffnung Chinas könnte laut aktuellen Prognosen die Erdölpreise massiv befeuern. Und das trotz voraussichtlicher Produktionssteigerungen, da diese wohl nicht ausreichen werden, um die gestiegene Nachfrage zu decken.

Quelle: www.globallookpress.com © im/www.imago-images.de

Das Nachrichtenportal Oil Price hat unter Berufung auf eine aktuelle Prognose des US-Finanzinstituts Goldman Sachs berichtet, dass die zunehmende weltweite Nachfrage und die wirtschaftliche Wiedereröffnung Chinas die Ölpreise in diesem Jahr auf über 100 Dollar pro Barrel treiben könnten. Die US-Investmentbank geht davon aus, dass die Rohölsorte Brent im vierten Quartal dieses Jahres bei 105 US-Dollar pro Barrel gehandelt werden und die Ölnachfrage im selben Zeitraum um 2,7 Millionen Barrel pro Tag steigen wird. In der zweiten Hälfte des Jahres 2023 könnte der Markt jedoch wieder ein Defizit aufweisen, warnten die Ökonomen. Erste Ölexporte von Kasachstan nach Deutschland für Januar geplant Die Prognose kommt zu einem Zeitpunkt, wo China massive Ölimportquoten angekündigt hat, nachdem es seine Grenzen wieder geöffnet und 44 privaten Raffinerien die Erlaubnis erteilt hatte, 111,82 Millionen Tonnen Rohöl zu importieren. Darüber berichtete Bloomberg unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Händler. Die Ölpreise stiegen am Montag aufgrund der Nachricht über die Wiedereröffnung der größten asiatischen Volkswirtschaft um 4 Prozent. Und sie gaben Anlass zu der Erwartung, dass ein stärkeres Wachstum der weltweiten Nachfrage es der OPEC+-Allianz ermöglichen würde, ihre Produktionskürzung vom Oktober in der zweiten Jahreshälfte aufzuheben. Goldman Sachs erklärte jedoch, dass die Allianz angesichts ihrer beträchtlichen Preissetzungsmacht an ihren Kürzungen vom Oktober festhalten oder die Produktion sogar noch weiter senken könnte, wenn sich der Markt als schwächer erweisen sollte.

Obwohl Ökonomen davor warnen, dass die Märkte im ersten Quartal aufgrund eines Abschwungs in vielen wohlhabenden Volkswirtschaften angespannt sein werden, erwartet die Bank immer noch einen "neuen Superzyklus" bei Rohstoffen und sagt, dass diese im Jahr 2023 die beste Anlageform sein werden. Mehr zum Thema – G7 plant Preisobergrenzen für Kerosin, Diesel und Heizöl aus Russland

