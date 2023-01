Energieriese warnt vor zukünftigem Erdgasengpass

Anders Opedal, der Geschäftsführer von Norwegens größtem Energieunternehmen Equinor, hat davor gewarnt, dass der europäische Energiemarkt in diesem Jahr trotz des aktuellen Rückgangs der Gaspreise wahrscheinlich angespannt bleiben werde, wie er in einem am Donnerstag veröffentlichten Beitrag für Bloomberg schreibt.

Die europäischen Gaspreise sind in dieser Woche aufgrund des für die Jahreszeit ungewöhnlich warmen Wetters auf den niedrigsten Stand seit über einem Jahr gefallen, wobei die Preise auf dem Markt für Erdgas-Termingeschäfte in den Niederlanden am Donnerstag unter 660 Euro pro 1.000 Kubikmeter fielen. Die Prognosen zeigen, dass das Wetter für den Rest des Monats mild bleiben wird, was die Gasnachfrage weiter dämpfen könnte.

Nach Ansicht von Opedal könnten die Länder der Region jedoch angesichts des starken Rückgangs der Lieferungen aus Russland Schwierigkeiten haben, die unterirdischen Speicher wieder aufzufüllen.

"Die Gasspeicher sind ziemlich voll und es ist warmes Wetter, was sich auf den Gaspreis auswirkt, aber diese Speicher müssen dieses Jahr aufgefüllt werden, da weniger russisches Gas zur Verfügung steht. (...) Wir werden wahrscheinlich einen Markt erleben, auf dem die Gaspreise ziemlich stark schwanken."

Die europäischen Speicher sind schätzungsweise zu 83 Prozent gefüllt und liegen damit deutlich über dem saisonalen Durchschnitt. Vor dem Ausbruch der Ukraine-Krise und dem Sanktionskrieg mit dem Westen war die Region jedoch darauf angewiesen, bis zu 45 Prozent ihres Gasbedarfs von Russland zu beziehen. Selbst in der ersten Hälfte des vergangenen Jahres waren die russischen Gasströme weitgehend stabil, was Europa die Möglichkeit gab, die Speicher zu füllen. Nach den Sanktionen und der Sabotage der russischen Nord-Stream-Gaspipeline im September machen die russischen Lieferungen nun jedoch weniger als zehn Prozent des Gasverbrauchs auf dem Kontinent aus.

Norwegen ist in den letzten Monaten zum größten Erdgaslieferanten Europas aufgestiegen und wird im Jahr 2022 insgesamt etwa 122 Milliarden Kubikmeter Gas in die Region bringen. Dies entspricht jedoch nur etwa 30 Prozent des gesamten europäischen Gasbedarfs, und die norwegischen Behörden haben kürzlich gewarnt, dass sie nicht über die Kapazitäten verfügen, um die Gasexportmengen in den nächsten vier bis fünf Jahren erheblich zu steigern.

