Nach Ölpreisdeckel: Ölpreis steigt

Am Freitag hat die EU einen Deckel für russisches Öl beschlossen. Am ersten Handelstag nach Inkrafttreten steigt der Ölpreis um bis zu drei Prozent. Kritiker warnen vor einem weiteren Preisanstieg. Russland zählt zu den größten Öl-Exporteuren der Welt.

Quelle: www.globallookpress.com © Hou Jun

Am ersten Handelstag nach der Einigung der EU auf einen Ölpreisdeckel sprang der Ölpreis wie vorhergesagt in die Höhe. Beide Referenzsorten legten im Tagesverlauf um bis zu drei Prozent zu. Die Sorte WTI notiert aktuell bei 82,28 und die Sorte Brent bei 87,87 Dollar für den Barrel Rohöl. Kreml-Sprecher Peskow: Russland bereitet Antwort auf Ölpreisdeckel vor Am Freitag hatten sich die Länder der EU auf eine Preisobergrenze für russisches Öl von 60 Dollar pro Barrel geeinigt. Die Preisgrenze wird von den Ländern der G7 und Australien mitgetragen. Der Westen will mit der Maßnahme die Einnahmen Russlands aus dem Rohöl-Geschäft begrenzen. Westliche Politiker glauben, mit diesem Mittel den Kriegsverlauf in der Ukraine zugunsten der Ukraine beeinflussen zu können. Kritiker der Maßnahme hatten ein Steigen des Ölpreises vorhergesagt. Ein weiter steigender Ölpreis könnte die ohnehin schon angeschlagene Wirtschaft der EU noch mehr belasten, zumal Russland angekündigt hat, Länder, die sich am Ölpreisdeckel beteiligen, künftig von Lieferungen auszuschließen. Mehr zum Thema – Die EU-Planwirtschaft und der Ölpreisdeckel

