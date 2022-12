Trotz aller Beteuerungen: Frische russische Abfüllung von Coca-Cola in Moskau gesichtet

Ein Getränk, dessen Flasche eine frische Original-Coca-Cola aus der russischen Produktion nachahmt, ist im Handel aufgetaucht, schreibt die Zeitung RBK:

"Zwei-Liter-Flaschen mit einem Coca-Cola-Etikett, das dem Original ähnelt und die am 5. Oktober und 3. November des Jahres 2022 auf den Markt kamen, wurden in zwei Geschäften der Discounterkette Swetofor in der Warschawskoje Schosse und im Projesd Tscherepanowyh im Norden Moskaus gefunden. Das Getränk wurde, wie auf dem Etikett angegeben, 'mit Genehmigung von The Coca-Cola Company' vom russischen Abfüller des Unternehmens, Coca-Cola HBC Eurasia LLC, in einer Produktionsstätte in Moskau hergestellt. Die Herstellungsadresse entspricht dem Standort des Werks, das heute Multon Partners (ehemals Coca-Cola HBC) gehört und in dem Coca-Cola-Getränke hergestellt wurden. In einem Moskauer Supermarkt in der Nähe von Sokolinaja Gora wurde ebenfalls eine kürzlich hergestellte Coca-Cola mit dem Produktionsdatum 17. November dieses Jahres und einem Fassungsvermögen von 1 Liter zum Verkauf angeboten. Das Getränk wurde, wenn man dem Etikett auf der Flasche Glauben schenken darf, in der Region Rostow in einem Werk hergestellt, dessen Adresse auch mit einer der ehemaligen Coca-Cola HBC-Produktionsstätten in Russland übereinstimmt."