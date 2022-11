Goldhändler Degussa trennt sich von Geschäftsführer Markus Krall

Der Sprecher der Geschäftsleitung des Goldhändlers Degussa, Markus Krall, wurde von dem Unternehmen mit sofortiger Wirkung freigestellt, wie das "Handelsblatt" berichtet. Zu den Gründen machte Degussa keine Angaben – doch es darf spekuliert werden.

Quelle: Legion-media.ru

Der Goldhändler Degussa trennt sich mit sofortiger Wirkung vom Sprecher der Geschäftsleitung, Markus Krall, wie das Handelsblatt berichtet. Das habe das Unternehmen am Montagnachmittag in Frankfurt mitgeteilt. In einer Mitteilung von Degussa heißt es, Krall werde sich neuen beruflichen Herausforderungen widmen. Zu den Gründen mache das Unternehmen keine Angaben. Bis ein Nachfolger gefunden ist, sollen die übrigen Vorstände Kralls Aufgaben übernehmen, wie das Handelsblatt weiter schreibt. Laut dem Wirtschaftsmagazin hatte Krall als Degussa-Chef "stark polarisiert". In Vorträgen und sozialen Medien habe er "jahrelang düstere Wirtschaftsprognosen verbreitet, den Klimawandel infrage gestellt und sich beispielsweise für ein liberales Waffenrecht oder die Einschränkung des Wahlrechts für Empfänger von Transferleistungen starkgemacht". Mehr zum Thema – "Die Regierungen haben ein Interesse an Inflation" – Thorsten Polleit im Interview

