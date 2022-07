Handel zwischen BRICS-Ländern steigt rasant

Die wirtschaftliche Zusammenarbeit zwischen den BRICS-Staaten, bestehend aus Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika, hat stark zugenommen. Das belegen Daten chinesischer Zollbehörden. Vor allem die Energieimporte Chinas schießen steil nach oben.

Chinas Außenhandel mit anderen BRICS-Mitgliedsstaaten belief sich in der ersten Jahreshälfte auf 1,64 Billionen Yuan (rund 243 Milliarden Euro), was einem Anstieg von 14,1 Prozent im Jahresvergleich entspricht, wie aus Daten der Allgemeinen Zollverwaltung Chinas (GACC) hervorgeht, die am Mittwoch von der Global Times zitiert wurden. Die Daten zeigen, dass der Wert der Exporte 817,18 Milliarden Yuan (rund 120 Milliarden Euro) erreichte, was einem Anstieg von 20,6 Prozent entspricht. Der Wert der Einfuhren stieg ebenfalls, und zwar um 8,3 Prozent auf 825,82 Milliarden Yuan (rund 122 Milliarden Euro). Analyse Multipolare Welt: Warum die aktuelle Krise Indien und Russland noch näher zusammenbringt Der Sprecher der GACC, Li Kuiwen, sagte bei einer Pressekonferenz am Mittwoch, dass sich der Handel Chinas mit anderen BRICS-Staaten in den letzten Jahren intensiviert habe. Er wies darauf hin, dass der Handelsumsatz von 960,21 Milliarden Yuan (rund 142 Milliarden Euro) im Jahr 2009 auf 3,17 Billionen Yuan (rund 471 Milliarden Euro) im Jahr 2021 gestiegen ist. Die Daten zeigen, dass die chinesischen Importe von Energieerzeugnissen und landwirtschaftlichen Gütern rasch gestiegen sind. In den ersten sechs Monaten des Jahres 2022 erreichten Chinas Gesamteinfuhren von Rohöl, Erdgas und Kohle sowie anderen Energieprodukten aus anderen BRICS-Ländern 298,98 Milliarden Yuan (rund 44 Milliarden Euro), was einem Anstieg von 53,3 Prozent entspricht. Die Einfuhren landwirtschaftlicher Erzeugnisse durch das Land stiegen um 15,6 Prozent auf 185,46 Milliarden Yuan (27 Milliarden Euro). BRICS, ein Wirtschaftsblock aus fünf Nationen, dem Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika angehören, wurde 2006 gegründet. Er hat einen Anteil von mehr als 16 Prozent am Welthandel und repräsentiert mehr als 40 Prozent der Weltbevölkerung. Mehr zum Thema - Entgegenkommen oder Konfrontation? China hat die USA auf Bali endgültig vor die Wahl gestellt

