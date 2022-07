Bericht: Deutsche Banken bereiten sich auf Insolvenzwelle wegen möglicher Energiekrise vor

Deutsche Banken befürchten laut mehreren Vertretern der Branche eine massive Insolvenzwelle, falls Russland die Erdgaslieferungen stoppen sollte. Um diese zu bewältigen, müssten die Banken zusätzliche Mittel beiseitelegen.

Quelle: www.globallookpress.com © Christian Ohde/face to face

Banken in Deutschland müssten zusätzliche Mittel beiseitelegen, um einen möglichen Anstieg der Zahlungsausfälle bewältigen zu können, wenn Russland die Erdgaslieferungen unterbricht. Das haben mehrere hochrangige Vertreter der Bankbranche gegenüber der Wirtschaftsagentur Bloomberg erklärt. Im Falle einer vollständigen Unterbrechung der russischen Gaslieferungen würde die größte europäische Volkswirtschaft in eine Rezession fallen, und die Kreditgeber müssten ihre Unternehmenskredite mit mehr Kapital aufstocken, so Lutz Diederichs, Deutschland-Chef von BNP Paribas. Er griff damit ähnliche Äußerungen von Commerzbank-Finanzchefin Bettina Orlopp auf, die am Wochenende in einem Interview mit der Wochenzeitung Focus Money veröffentlicht wurden. Meinung Russland spürt die Auswirkungen westlicher Sanktionen, aber sie sind alles andere als unerträglich Berichten zufolge sind die hochrangigen Vertreter der Finanzindustrie besorgt über die geplanten Wartungsarbeiten an der Nord Stream-Pipeline, der wichtigsten Gasroute zwischen Deutschland und Russland, nachdem mehrere EU-Beamte Zweifel an der möglichen Wiederaufnahme der Lieferungen geäußert hatten. Wie der Betreiber letzte Woche mitteilte, werden beide Stränge der Pipeline vom 11. bis 21. Juli für planmäßige jährliche Reparaturarbeiten außer Betrieb gesetzt. Die finanziellen Vorsichtsmaßnahmen, die die deutschen Kreditgeber angesichts möglicher wirtschaftlicher Folgen des derzeitigen Sanktionskrieges zwischen Russland und dem Westen ergriffen haben, waren bisher geringer als die großen Reserven, die sie auf dem Höhepunkt der Covid-19-Pandemie gehortet hatten. Deutschland ist in hohem Maße von kontinuierlichen Energieimporten aus Russland abhängig und ein vollständiger Verlust des Zugangs zu diesen Lieferungen würde die Wirtschaft des Landes hart treffen. Der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Bank, Christian Sewing, sagte, ein solches Ereignis würde "eine tiefe Rezession" auslösen. Mehr zum Thema – Bis 380 US-Dollar pro Barrel: Experten warnen von dramatischen Erdölpreissteigerungen

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.