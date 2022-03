"Noch nie so nah am kollektiven Kollaps" – Wirtschaftsexperte warnt vor Kollaps der Autoindustrie

In einem Beitrag auf ntv warnt der Wirtschaftsexperte Helmut Becker vor einem Zusammenbruch der deutschen Autoindustrie. Becker war 24 Jahre lang Chefvolkswirt bei BMW und leitet seit 1997 das "Institut für Wirtschaftsanalyse und Kommunikation" (IWK). Laut dem Wirtschaftsexperten habe die deutsche Autobranche den Strukturwandel, die Corona-Krise und den Halbleitermangel "mit Bravour bewältigt", doch der Ukraine-Krieg treffe die Branche "ins Mark".

Laut Becker drohten eine nochmalige Sanktionsverschärfung, ein gegebenenfalls einseitiger Stopp russischer Energielieferungen nach Deutschland und eine Verlängerung des Krieges. Sollte sich die Entwicklung bestätigen, könnten "die Folgen für die deutsche Wirtschaft und vor allem für die heimische Automobilindustrie katastrophal sein", so Becker.

Schon jetzt sei die Lage der deutschen Autoindustrie ernst, sehr ernst sogar, schreibt der Ökonom auf ntv. Die Gefährdungslage habe sich substanziell verändert. Zwar habe sich ein Ende des freien Welthandels mit allen schädlichen Wirkungen auf eine so stark exportabhängige Branche bereits zu Zeiten von US-Präsident Donald Trump "mit all den Schikanen, Handelsembargos und Sonderzöllen" angekündigt. Doch damit sei die Autobranche fertig geworden. Es habe seinerzeit "Raum für geordnete und beherrschbare Standortmaßnahmen" gegeben.

"Materialmangel nie gekannten Ausmaßes"

Doch die neue Bedrohung durch den Ukraine-Krieg habe "eine andere Qualität". Der "Flurfunk" in den Konzernzentralen der deutschen Autobauer zeichnet ein bedrohliches Szenario. Becker schreibt auf ntv:

"Nie in der Nachkriegszeit - selbst während der Ölkrisen und Sonntagsfahrverbote nicht - war die gesamte Branche, über die ganze Wertschöpfungskaskade hinweg, so nahe am kollektiven Kollaps wie derzeit."