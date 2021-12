Vereinigte Arabische Emirate streben Steigerung des Handels mit Russland an

Der größte Investor in die russische Wirtschaft aus der arabischen Welt, die Vereinigten Arabischen Emirate, will den Handel mit Russland weiter ausbauen. Das hat der Außenhandelsminister des Landes mitgeteilt. Abu Dhabi importiert hauptsächlich russische Mineralprodukte, Edelsteine und Metalle.

Die Vereinigten Arabischen Emirate planen, ihren Handelsumsatz mit Russland in den nächsten fünf Jahren auf 20 Milliarden US-Dollar zu steigern. Das kündigte der Außenhandelsminister des Landes Thani bin Ahmed Al Zeyoudi an. Während einer Plenarsitzung des internationalen Forums Expo-2020 in den Vereinigten Arabischen Emiraten, das wegen der COVID-19-Pandemie verschoben worden war, erklärte er laut der Nachrichtenagentur RIA Nowosti am Samstag:

"Wir arbeiten mit der russischen Seite zusammen, um den Handelsumsatz in den nächsten fünf Jahren auf 20 Milliarden US-Dollar zu steigern und weiterhin in andere Bereiche [der wirtschaftlichen Zusammenarbeit] zu investieren."

Die Beziehungen zwischen Abu Dhabi und Moskau seien von strategischer Bedeutung, so der hohe Beamte. Er wies darauf hin, dass bis zu 90 Prozent aller russischen Investitionen in der arabischen Welt in den VAE getätigt werden. Die Vereinigten Arabischen Emirate investieren ebenfalls in erheblichem Umfang in Russland und stellen somit rund 80 Prozent aller arabischen Investitionen in die russische Wirtschaft. Der Minister fügte hinzu:

"Wenn wir über die Anzahl der russischen Unternehmen in den Vereinigten Arabischen Emiraten sprechen, so sind es fast 4.000."

Nach Angaben Al Zeyoudis investiere sein Land bereits in mehrere russische Sektoren, darunter in die petrochemische Industrie, in Öl und Gas, die Automobilindustrie und Häfen. Abu Dhabi plane außerdem, diese Liste noch zu erweitern.

Im Jahr 2020 erreichte der Handelsumsatz zwischen den beiden Staaten 3,3 Milliarden US-Dollar, und in den ersten zehn Monaten des Jahres 2021 überstieg das Volumen bereits vier Milliarden US-Dollar und erreichte damit einen neuen Rekordwert. Das teilte der russische Premierminister Michail Mischustin letzte Woche mit. Nach Angaben des Wirtschaftsministeriums exportierte Russland in diesem Jahr hauptsächlich Mineralprodukte, Edelsteine und Metalle in die Emirate, während die russischen Importe aus dem arabischen Land Maschinen und Fahrzeuge umfassten.

