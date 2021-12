Apple schon fast so wertvoll wie die ganze britische Volkswirtschaft

Die Aktien des US-Tech-Riesen Apple haben in diesem Jahr erheblichen Zuwachs erlebt. Sollte der Anstieg anhalten, könnte das Unternehmen bald die gesamte britische Wirtschaft an Wert übertreffen. Die Entwicklung unterstreiche die Dominanz der US-Tech-Firmen in der Welt, meinen Experten.