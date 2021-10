Tadzio Schilling: Wirtschaft – Rückgrat der Beziehungen zwischen Europa und Russland

Die Bundestagswahl ist vorbei und RT DE fragte Tadzio Schilling, Generaldirektor der Association of European Businesses (AEB) in Russland, nach den Erwartungen der Wirtschaft an die weitere Entwicklung der Beziehungen zwischen Deutschland und Russland.