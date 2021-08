"Rote Karte für Deutsche Bahn" – GDL-Streikende fordern mehr Geld

Wegen des laufenden Streiks der GDL fallen bei der Deutschen Bahn auch am Donnerstag viele Züge aus. Allein am ersten Streiktag am Mittwoch blieben drei Viertel aller Fernverkehrszüge in den Depots, beim Regionalverkehr waren es 60 Prozent.