Rekordquartal: Tesla macht trotz Bauteilengpässen eine Milliarde US-Dollar Gewinn

Elon Musks Unternehmen Tesla hat für das zweite Quartal 2021 einen Gewinn von 1,14 Milliarden US-Dollar verzeichnet – eine Verzehnfachung gegenüber dem Vorjahreszeitraum, in dem der Autohersteller lediglich 104 Millionen US-Dollar verdient hatte.

Die Gesamteinnahmen des Autobauers belaufen sich auf 10,21 Milliarden US-Dollar, die Bruttomarge liegt bei 28,4 Prozent. Dies ist der höchste Wert im Vergleich der letzten vier Quartale.

Zuvor hatte Tesla einen Auslieferungsrekord von 201.250 Elektrofahrzeugen gemeldet. Hiermit lag das Unternehmen zwar leicht hinter den Erwartungen zurück, verkaufte aber dennoch mehr Fahrzeuge als je zuvor in einem Quartal. In einem Brief an die Investoren schrieb der Elektroautohersteller:

"Die öffentliche Stimmung und Unterstützung für Elektrofahrzeuge scheint an einem noch nie da gewesenen Wendepunkt zu sein."

Andererseits verlor Tesla nach eigenen Angaben aufgrund des Verfalls seiner Bitcoin-Vermögenswerte 23 Millionen US-Dollar. Das Unternehmen hat auch weiterhin mit Engpässen bei Bauteilen zu kämpfen, insbesondere bei Halbleitern und Mikrocontroller-Chips. Auch andere Automobilhersteller wie General Motors und Ford sind von dem Problem betroffen. Ein Mangel an Batteriezellen zwang Tesla, den Start seines Pick-up-Programms bis ins Jahr 2022 zu verschieben.

Während einer Telefonkonferenz mit Aktionären sagte der Tesla-CEO am Montag, dass viele Kunden fragen würden, warum das Unternehmen seine Teile nicht selbst herstelle, um Engpässe zu vermeiden. Lachend erklärte er:

"Es ist nicht so, dass man einfach eine Chip-Fabrik auf die Beine stellen kann."

Musk wies jedoch darauf hin, dass Tesla mit Zulieferern zusammenarbeite, um die aktuellen Engpässe zu beseitigen.

