Russland streicht fünf Milliarden US-Dollar aus seinem Ölfonds zugunsten von Yuan und Euro

Im Einklang mit dem Plan, alle US-Dollar-Vermögenswerte des Nationalen Wohlfahrtsfonds zu liquidieren, hat das russische Finanzministerium bekannt gegeben, dass es bereits fünf Milliarden US-Dollar an Vermögenswerten in chinesische Yuan sowie in Euro konvertiert hat.