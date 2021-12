Junge bittet Putin um Fahrt mit T-90-Panzer – Militär antwortet im Namen von Väterchen Frost

Zum neuen Jahr sollen alle Wünsche in Erfüllung gehen. Dafür kann sogar das russische Verteidigungsministerium sorgen: Ein kleiner Junge wandte sich an Wladimir Putin mit der Bitte, einen T-90-Panzer zu fahren. Das Militär erklärte sich bereit, dies zu ermöglichen.

Der siebenjährige Jegor Fomenko aus Russland hat diesmal keinen Brief an Väterchen Frost, sondern an den russischen Präsidenten Wladimir Putin geschrieben. Vielleicht kann dieser sogar mehr Wünsche in Erfüllung gehen lassen. Im Brief bat er den Staatschef, ihm seinen Traum zu erfüllen:

"Wladimir Wladimirowitsch Putin, ich möchte mit einem T-90-Panzer fahren."

Illustriert war der Brief mit einer Zeichnung des russischen Kampfpanzers. Nun erhielt der kleine Junge eine echt unerwartete Antwort, und zwar ein offizielles Schreiben des Verteidigungsministeriums. Im Brief wurde Jegor angeboten, sich entweder telefonisch mit Väterchen Frost in Verbindung zu setzen, der gleichzeitig stellvertretender Befehlshaber der Armee für militärische und politische Arbeit ist, oder mit "seinen Rentieren" Kontakt aufzunehmen. Im Brief wurde dem Jungen versprochen, seinen Traum zu erfüllen:

"Wie du weißt, sollten am Silvesterabend die sehnlichsten Wünsche in Erfüllung gehen. Deshalb lade ich dich, Jegor, und deine Eltern ein, deinen Wunsch auf einem der Truppenübungsplatze der Armee zu erfüllen."

Unterschrieben wurde der Brief von Generalleutnant Iwanajew. Ob Jegor nun noch vor dem Jahreswechsel in den Panzer gelangt, ist bisher nicht bekannt. Dafür ist bekannt, dass der russische Kampfpanzer T-90 zwischen 2001 und 2010 der weltweit meistgekaufte Panzer war.

