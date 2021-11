Mexikanische Polizisten beteiligen sich mit Streifenwagen an illegalem Straßenrennen

In Mexiko hat ein offenbar illegales Straßenrennen für Aufregung in den sozialen Medien gesorgt. Das Kuriose an dem rasenden Zeitvertreib war, dass sich daran Polizeibeamte beteiligten. Der Vorfall ereignete sich am Wochenende auf einer Autostraße im Bundesstaat Zacatecas. Ein Augenzeuge filmte, wie sich zwei Streifenwagen am helllichten Tage nahe der Stadt Río Grande vor mehreren Zuschauern ein Wettrennen lieferten.

En Zacatecas sobran los ejecutados... mientras la policía juega arrancones. pic.twitter.com/lWnILdrwtf — Pollo Muñoz (@pollomunoz) November 15, 2021

Das Video landete einen viralen Hit. Auch die örtlichen Behörden schauten sich die Aufnahme an und sahen sich gezwungen, die beteiligten Beamten zu maßregeln. Die Verwaltung der Gemeinde Río Grande teilte auf Facebook mit, die Polizisten seien für die Zeit der Untersuchung des Vorfalls vom Dienst suspendiert worden. Die Administration werde keine Fehler dulden. Beamte seien da keine Ausnahme.

