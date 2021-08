65 Tonnen im Schlepptau: Feuerwehrmann aus Russland setzt Boeing 737-800 in Bewegung

Am 3. August ist in Russland ein ungewöhnlicher Rekord aufgestellt worden. Der Feuerwehrmann Innokenti Wesselow schaffte es, auf dem Flughafen Krasnojarsk in Sibirien eine 65.188 Tonnen schwere Boeing 737-800 in Bewegung zu setzen. Der leidenschaftliche Gewichtheber schleppte den Jet der Airline NordStar über eine Strecke von 17 Metern und sechs Zentimetern. Dafür brauchte er 45 Sekunden.

Mit seiner Leistung stellte Wesselow einen neuen landesweiten Rekord auf. Dabei schlossen die Veranstalter nicht aus, dass gleichzeitig ein neuer Weltrekord aufgestellt wurde. Sie möchten nun alle Daten analysieren und versuchen, den Erfolg auch international anerkennen zu lassen.

Wesselow teilte in einem Interview mit, er habe mit dem eigenen Auto trainiert. Den Schwierigkeitsgrad des Flugzeugschleppens schätzte er auf 7,5 bis acht auf der Zehn-Punkte-Skala. Der Sportler brachte seine Hoffnung zum Ausdruck, später seinen eigenen Rekord zu schlagen.

Mehr zum Thema - Harte Arbeit selbst für Dickschädel: Inder knackt per Kopf 217 Walnüsse in einer Minute – Weltrekord