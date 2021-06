Nach Überschwemmung auf der Krim: Rettungskräfte schwimmen Politiker nach

Derzeit sorgen im Osten der Krim heftige Regenfälle für Überschwemmungen. Der Gouverneur der Krim reiste am Donnerstag in die Stadt Kertsch, um sich die Lage vor Ort anzusehen. Während er in einem Boot saß, kraulten einige Rettungskräfte hinter ihm her.

Intensive Niederschläge haben im Osten der Schwarzmeerhalbinsel Krim für schwere Überschwemmungen gesorgt. Örtlichen Medienberichten vom Donnerstag zufolge fiel in der Umgebung der Großstadt Kertsch binnen eines Tages so viel Regen wie sonst in bis zu zwei Monaten. Auf Videos im Internet ist zu sehen, wie komplette Straßenzüge unter Wasser stehen. Mehrere Hundert Privat- und Mehrfamilienhäuser wurden überflutet, in der Innenstadt gibt es keinen Strom. Auf dem Hauptflughafen in Simferopol kam es zu erheblichen Verzögerungen. Nach Angaben der Wetterbehörde der Krim soll das Unwetter in der Region bis Freitag andauern.

Der Gouverneur der Krim Sergei Aksjonow sah sich die Unwetterfolgen aus einem Schlauchboot an. Auf im Internet kursierenden Videos war zu sehen, wie ihm drei Männer direkt im Wasser hinterher schwammen. Einige Internetnutzer scherzten, dass es im Boot wohl nicht genug Platz für alle gab.

Керчь затопило после проливных дождей. Туда прибыл губернатор Крыма Сергей Аксенов. На видео, которое публикует «Крым 24», Аксенов на моторной лодке плывет по затопленным улицам города. За ним кролем плывут сотрудники МЧС. pic.twitter.com/XQt8W7Sn8b — РБК (@ru_rbc) June 17, 2021

Wer die Männer waren, war nicht sofort klar. Ein Berater von Aksjonow sagte, es handelte sich um die Mitarbeiter des Katastrophenschutzes, die auf diesem Weg ins städtische Krankenhaus gelangten. Das Wasser sei in der Stadt brusttief gestiegen, daher sei es einfacher, zu schwimmen als zu gehen. Aus der Pressestelle des Katastrophenschutzes hieß es hingegen, dass die Männer keine Rettungskräfte seien.

Aksjonow selbst erklärte anschließend, dass die Rettungskräfte in Neoprenanzügen alle Boote im überfluteten Kertsch begleiten würden.

