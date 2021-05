Grunzende Räuberbande: Wildschweine lauern Frau am Supermarkt auf und erbeuten deren Einkäufe

Wildtiere trauen sich in Städte, weil sie dort unter anderem Nahrungsmittel finden. Nicht alle Waldbewohner sind menschenscheu, einige lassen sich sogar bei Tageslicht sehen. Ein virales Video aus Italien zeigt, dass solche Begegnungen nicht immer angenehm sind.

In Italien hat ein Video für Aufsehen gesorgt, das eine Frau zeigt, die von einer Wildschweinfamilie bedrängt wird. Der Vorfall soll sich vor einem Supermarkt in Formello, einem Vorort von Rom, ereignet haben. Auf der Aufnahme ist zu sehen, wie die Frau mit einer vollen Einkaufstasche auf dem Parkplatz von mehreren Borstentieren verfolgt wird. Letztendlich gelingt es den Wildtieren, die Käuferin in die Enge zu treiben. Die Frau lässt ihre Einkaufstüte auf den Boden fallen und geht weg, während die Wildschweine ihre Einkäufe verzehren.

🔵 #Roma Fa il giro del web il video di un branco di femmine di #cinghiali con alcuni piccoli che ‘puntano’ (e conquistano) le buste della spesa di una donna nel parcheggio di un supermercato a Formello, alle porte della città pic.twitter.com/OWdknv5UzU — Rai Radio1 (@Radio1Rai) May 13, 2021

Einige Internet-Nutzer und Verbände, wie zum Beispiel die Italienische Assoziation für ländliche Kultur (ACR), forderten die Behörden zum Handeln auf. Solche Tiere dürften ihrer Meinung nach nicht unkontrolliert auf den Straßen herumlaufen.

