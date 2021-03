YouTube-Kochshow führt zur Verhaftung eines flüchtigen italienischen Mafiosos

Ein Mafioso auf der Flucht wurde in der Karibik verhaftet, nachdem er auf seinen YouTube-Kochvideos versehentlich seine markanten Tätowierungen gezeigt hatte.

Marc Feren Claude Biart, 53 Jahre alt, führte ein ruhiges Leben in Boca Chica in der Dominikanischen Republik. Biart war seit 2014 auf der Flucht, als italienische Staatsanwälte gegen ihn wegen Kokainhandels in den Niederlanden zu ermitteln begannen. Biart soll im Auftrag des Cacciola-Clans der ’Ndrangheta-Mafia gearbeitet haben.

Der Mafioso wurde von seinem YouTube-Kanal verraten, auf dem er seine italienischen Kochkünste demonstrierte. Die Videos zeigten nie sein Gesicht, aber die Tätowierungen auf seinem Körper verrieten ihn, teilte die Polizei in einer Erklärung am Montag mit.

Die ’Ndrangheta mit Sitz in Kalabrien, der Region, die die Spitze von Italiens "Stiefel" bildet, gilt als eines der mächtigsten Verbrechersyndikate der Welt. Dieser Mafiaclan kontrolliert die Einführung des größten Teils an Kokain in Europa. Die ’Ndrangheta operiert in der ganzen Welt und hat die sizilianische Cosa Nostra als Italiens größte Mafia-Organisation längst übertroffen.

