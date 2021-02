Rettungswagen bleibt auf Spielfeld liegen – Fußballspieler müssen anschieben

Im Normalfall kommen Rettungswagen, um Menschen Hilfe zu leisten. Es gibt aber Situationen, in denen Krankenwagen selbst in Not geraten. Im Spiel zwischen Braga und Porto war ein Rettungsauto auf dem Spielfeld liegen geblieben. Die Fußballer mussten anschieben.