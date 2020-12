Betrieb mit Beigeschmack: US-Polizei entdeckt Kellerei in Klärwerk

Kläranlagen sind ein ganz alltägliches Wunder: Sie verwandeln Abwasser in Wasser. Ein Klärwerk in den USA hat es jedoch zu weit getrieben. Dort stellte man nebenbei Wein her. Die illegale Produktion flog eine Woche vor Weihnachten nach einer anonymen Anzeige auf.