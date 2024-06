Vorfall beim "Friedensgipfel": Schweizer Politiker im Bundeshaus von Polizei attackiert

Der sogenannte Friedensgipfel in der Schweiz beginnt mit Gewalt. Am Mittwochmorgen kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen einem bewaffneten Bundespolizisten und SVP-Fraktionschef Thomas Aeschi: Der Politiker wollte während seiner Arbeit eine Treppe passieren, die für die ukrainische Delegation prompt gesperrt worden war.

© X

Schlägerei im Bundeshaus: SVP-Fraktionschef Thomas Aeschi versuchte am Mittwochmorgen während seiner Arbeit die Treppe hinunterzusteigen, als ein vollmontierter Polizist ihn stoppieren wollte. In einem Video sieht man, wie der Bundespolizist den ersten Schub gegen den Politiker gibt und ihn so zu einer Rangelei provoziert. Es kam zu einem Handgemenge, wie man auf dem Video sieht. Auch Aeschis Fraktionskollege Michael Graber soll an der Konfrontation beteiligt gewesen sein. Aeschi hat auf X ein Video von dem Vorfall veröffentlicht. Die große Freitreppe war vorübergehend gesperrt, um einen Fototermin mit dem ukrainischen Parlamentspräsidenten Ruslan Stefantschuk zu ermöglichen. In diesem Moment versuchten Aeschi und Graber, die Treppe hinunterzusteigen, wurden jedoch ungerechtfertigt von der Polizei aufgehalten. Ganz offenkundig beginnt der ukrainische Friedensgipfel in der Schweiz mit einer Schlägerei, wo selbst einheimische Politiker nicht verschont werden. "Wenn ausländische Parlamentarier im Schweizer Parlamentsgebäude besser geschützt werden, als Schweizer Parlamentarier, dann haben wir es aber weit gebracht. Ein absoluter Skandal!", sagte Schweizer Nationalrat Michael Graber. #FakeNews@georghumbel@sonntagszeitung. Wie auf dem Video von @nau_live (https://t.co/FtXfan6VYG…) zu sehen ist, liess ich mich nicht stoppen. Es geht darum, dass während der Session die parlamentarische Arbeit vor ausländischen Staatsbesuchen Vorrang hat. pic.twitter.com/Dm432LMkYW — Thomas Aeschi (@thomas_aeschi) June 12, 2024 Mehr zum Thema ‒ Die Ukraine-Friedenskonferenz ist im Grunde nichts anderes als ein Waffen-Discounter

