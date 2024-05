Russische Athletin siegt bei Surfwettbewerb in der Schweiz

Die 16-jährige russische Surfersportlerin Aksinja Semenowa gewann einen Sportwettbewerb im Status einer Schweizer Meisterschaft. In Russland gilt das junge Talent inzwischen als die beste unter den Frauen.

© Witaly Newar

Die 16-jährige Russin Aksinja Semenowa gewann den ersten Platz bei der Edelweiss Surf Tour 2024 im Surfen auf künstlichen Wellen im schweizerischen Ebikon. Michelle Anna Ernst, Fabiana Klein und Eva Weiss erreichten ebenfalls das Podium und belegten die Plätze zwei, drei und vier. Der Wettbewerb hat den Status einer Schweizer Meisterschaft und wird zum dritten Mal ausgetragen. Aksinja Semenowa vom Team Surf Brothers ist Mitglied des Schweizerischen Wellenreitverbandes und hat bereits als Juniorin an der Edelweiss Surf Tour Championship 2023 teilgenommen. Vergangenes Jahr belegte sie ebenfalls den ersten Platz in ihrer Kategorie, nun misst sich Aksinja mit erfahrenen Athleten in der Kategorie der Frauen. Im Januar 2024 wurde Semenowa bei der All-Russian Artificial Wave Surfing Competition als Beste unter den Frauen ausgezeichnet, und im März 2023 gewann sie die erste Runde der Rapid Surfing League European Event in Deutschland. "Ich bin sehr stolz auf meine Siege, denn in Ländern wie der Schweiz und Deutschland kam das Kunstwellensurfen viel früher auf als in Russland, die Vertreter dieser Länder haben große Erfahrung. In unserem Land ist das Surfen noch im Kommen, aber ich bin sicher, dass wir alle Chancen haben, erfolgreich zu sein. Russland hat auch sehr starke Athleten, die sich intensiv auf Wettkämpfe vorbereiten, und auch die technischen Fähigkeiten entwickeln sich weiter. Die Welle, auf der ich surfe, ist zum Beispiel eine der stärksten in Europa, und sie ist eine einheimische Entwicklung der Spezialisten von Skolkowo", sagte Aksinja Semenowa. Mehr zum Thema - Schweiz: Gesperrte russische Kundenvermögen geschrumpft

