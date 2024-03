Ukrainischer Flüchtling in der Schweiz nutzt Sozialhilfe für Weltreise statt Integration

Ein geflüchteter Ukrainer in der Schweiz bezieht Sozialhilfe, anstatt sich jedoch um Arbeit zu bemühen oder Deutschkurse zu besuchen, bereist er Thailand, Indien, Sri Lanka und Georgien, angeblich auf der Suche nach kultureller Bereicherung und Inspiration für zukünftige berufliche Tätigkeiten – und das alles auf Kosten der Schweiz.

Quelle: Legion-media.ru

von Szene isch Züri Die großzügige Sozialhilfe in der Schweiz für ukrainische Flüchtlinge hat bereits seit einiger Zeit für Diskussionen gesorgt – und die jüngste Geschichte eines gewissen Wolodymyr aus Zürich bringt da noch einmal richtig Schwung rein. Also, da haben wir diesen Wolodymyr, ein gebürtiger Ukrainer, der sich in den letzten zwölf Jahren in Polen herumgetrieben hat. Dann bricht der Krieg aus, und zack, ist er weg, direkt in die Schweiz, vor den "bösen Russen" geflohen, wie er betont. In Zürich angekommen, hat er es gut erwischt. Die Behörden sind wohl ziemlich naiv, vor allem wenn man mit einem ukrainischen Pass wedelt. Einmal im Jahr winkt er den Sozialbehörden zu, ein Handschlag hier, ein Handschlag da, und die Kohle fließt. Westukrainer: Keine Flüchtlinge, sondern Privilegierte Aber halt, da kommt die Überraschung: Bei einem dieser routinemäßigen Treffen fällt den Schweizer Beamten fast die Kinnlade runter. Herr Wolodymyr hat die letzten zwei Jahre damit verbracht, Thailand, Indien, Sri Lanka, Burma, Georgien und die Türkei zu bereisen. Als nächstes steht Bali auf dem Plan. Keinen Job suchen, kein Deutsch lernen, stattdessen gibt es den Urlaub auf dem Silbertablett. Die Rechnung? Na klar, die übernimmt doch das Sozialamt, oder etwa nicht? #Schweiz verlängert #Schutzstatus S: Jeder #Ukrainer, der will, kann bis März 2025 einwandern. Auf einen Aufruf der #Politik zum #Waffenstillstand wartet man vergebens – @MarcelOdermatthttps://t.co/sZQ4QDv5M8 — Die Weltwoche (@Weltwoche) November 2, 2023 Auf die Frage, warum er sich nicht um Arbeit bemüht, redet er von "kultureller Bereicherung". Arbeiten? Ach was, erstmal ein paar Monate auf Bali verbringen. Und die Reisen? Natürlich handelt es sich bei diese Reisen keineswegs um Urlaube, denn ukrainische Flüchtlinge dürfen gemäß den Bestimmungen nicht länger als vier Wochen die Schweiz verlassen. Stattdessen bezeichnet er sie als "geschäftliche" Reisen zur Inspiration für seinen zukünftigen Beruf als Architekt in der Schweiz. Die Migrations- und Sozialämter sollen gefälligst die Flugtickets bezahlen. Aber eins ist sicher: Dieser Kerl versteht es, das System und die Schweizer Sozialbehörden auszunutzen? Die scheinen wohl echt keine Ahnung zu haben, was da läuft. Wann waren Sie eigentlich das letzte Mal auf Bali? Mehr zum Thema - Zürich platzt aus den Nähten – durch Zuwanderung vor allem aus der Ukraine

