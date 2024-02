"Schluss mit Klima-Pessimismus" – Schweizer will mit Wasserstoff-Flugzeug in neun Tagen um die Welt

Der Schweizer Bertrand Piccard plant, 2028 mit einem wasserstoffbetriebenen Flugzeug in neun Tagen ohne Unterbrechung um die Welt zu fliegen. Dieses ehrgeizige Projekt namens "Climate Impulse" soll nicht nur Abenteuerlust befriedigen, sondern auch Pessimismus und Untätigkeit im Umweltschutz entgegenwirken.

Quelle: Legion-media.ru

Bertrand Piccard, ein Schweizer Abenteurer und Pionier, plant, als Erster mit einem wasserstoffbetriebenen Flugzeug nonstop um die Welt zu fliegen. Nach seinem erfolgreichen Solarflugprojekt vor sieben Jahren ist er nun bereit für ein neues Abenteuer namens "Climate Impulse". Mit diesem Projekt will er zeigen, dass Handeln im Klimaschutz lohnenswert ist und dass es Hoffnung gibt, die Zukunft positiv zu gestalten. Das geplante Wasserstoffflugzeug wird von Brennstoffzellen angetrieben, die mithilfe von erneuerbaren Energiequellen wie Sonnen- und Windenergie betrieben werden. Obwohl die Technologie noch nicht vollständig entwickelt ist, ist Piccard zuversichtlich, dass sie bis 2028 bereit sein wird. Er glaubt, dass solche spektakulären Projekte notwendig sind, um Vertrauen in umweltfreundliche Technologien aufzubauen und die Menschen zum Handeln zu inspirieren. Analyse "Saubere Energie" besteht Praxistest nicht - Börsen sagen "Nein Danke" Trotz der Herausforderungen und der hohen Kosten des Projekts ist Piccard optimistisch und glaubt, dass es wichtig ist, jetzt zu handeln, um die Klimakrise anzugehen. Er ist entschlossen, sein Projekt voranzutreiben und der Welt zu zeigen, dass es möglich ist, die Umwelt zu schützen und gleichzeitig innovative Technologien zu nutzen, um positive Veränderungen herbeizuführen. Piccard betont auch die Bedeutung des Eingehens von Risiken im Leben. Für ihn ist das Scheitern ein notwendiger Bestandteil des Erfolgs, da es zeigt, dass man sich an schwierige Herausforderungen wagt und nicht nur sichere Wege geht. Inspiriert von seiner Familie, in der sowohl sein Großvater als auch sein Vater sich auf waghalsige Unternehmungen einließen, sieht Piccard seine eigenen Abenteuer als eine Fortsetzung dieses Erbes und als Möglichkeit, persönliche Grenzen zu überwinden. Klimarettung durch Schmierereien? – Erneute Farbattacke auf das Brandenburger Tor in Berlin Der Solarflug mit dem Solar Impulse II war für Piccard eine transformative Erfahrung, die ihm half, Ängste und Befürchtungen zu überwinden und das Unbekannte zu akzeptieren. Er betont die Bedeutung, sich den Veränderungen anzupassen und mit den Unwägbarkeiten des Lebens umzugehen, anstatt dagegen anzukämpfen. Piccards Botschaft ist klar: Trotz vorhandener Lösungen und Widerständen gegen umweltfreundliche Technologien ist es möglich, positive Veränderungen herbeizuführen und die Zukunft zu gestalten. Es ist Zeit, den Klima-Pessimismus zu überwinden und aktiv zu werden, um eine nachhaltige und lebenswerte Welt für kommende Generationen zu schaffen. Mehr zum Thema - German Angst: Studie soll belegen, dass Klimawandel größte Zukunftssorge der Deutschen ist

