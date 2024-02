Schweizer Armeechef Süssli unter Rücktrittsdruck

Armeefinanzen verspielt: Laut einer SRF-Recherche fehlen der Armee rund eine Milliarde Franken. Der Armeechef Thomas Süssli erklärt auf einer Pressekonferenz, es gebe kein Finanzloch ‒ lediglich einen "Liquiditätsengpass".

Quelle: Legion-media.ru

Die Position des Schweizer Armeechefs Thomas Süssli gerät zunehmend in die Kritik, nachdem bekannt wurde, dass die Armee Zahlungen an Rüstungsfirmen verschieben muss. Die Finanzlage wirft Fragen auf, und erste Rücktrittsforderungen werden laut. Liebe SteuerverwaltungKann ich jetzt meine Rechnung auch erst in den nächsten Jahren zahlen, wenn ich wie die #Armee grad in einem #Liquiditätsengpass stecke? https://t.co/PdvMWJOHRE — MatieuKlee (@MatieuKlee) February 2, 2024 Infolge von Recherchen des SRF, die aufzeigten, dass für den Zeitraum 2025 bis 2027 über eine Milliarde Franken fehlen, steht die Frage im Raum, ob der Schweizer Armee das Geld ausgeht. Armeechef Thomas Süssli betonte vor den Medien, es gebe kein Finanzloch und es seien keine Fehler beim Liquiditätsmanagement gemacht worden. Dennoch wurden Zahlungen von rund 800 Millionen Franken auf das nächste Jahr verschoben, während die Zahlungen für 2024 als gesichert gelten. Die Verteidigungsministerin und Bundespräsidentin schickt Armeechef Thomas Süssli vor, um das Milliardenloch zu erklären. Das hat bei ihr System. https://t.co/M3OyBpMiQA — tagesanzeiger (@tagesanzeiger) February 1, 2024 Die Kommunikation von Süssli geriet in die Kritik, besonders nachdem er unglücklich auf Indiskretionen über das Finanzloch reagiert hatte. Das Wort "Liquiditätsengpass" verschärfte die Verunsicherung, anstatt Klarheit zu schaffen. Die Absage einer Flugshow aus Spargründen eine Woche zuvor führte zu zusätzlichen Kontroversen, da nur bescheidene Einsparungen erzielt wurden. Bananenrepublik Schweiz: Wir können bei der Armee infolge Liquiditätsmangel Abnahmeverpflichtungen mit Lieferanten nicht einhalten - peinlicher geht es nicht mehr! — Andreas Glarner (@andreas_glarner) February 1, 2024 Korruptionsprofite: Millionen aus den ärmsten Ländern fließen in die Schweizer Staatskasse "Bananenrepublik Schweiz" SVP-Nationalrat Andreas Glarner fordert den Rücktritt von Armeechef Süssli nach dem Finanzdebakel. Im Gegensatz dazu verteidigen andere Politiker seine Pläne. Thomas Süssli, seit Anfang 2020 CdA (Chef der Armee), war zuvor in der Führungsunterstützungsbasis tätig und verantwortlich für Cybersicherheit. Vor seiner Berufsoffizierszeit arbeitete er jahrelang im Bankensektor, darunter bei der gescheiterten Credit Suisse. Thomas Süssli, der Mann, dem seine Uniform ein paar Nummern zu gross ist! Es ist Zeit zu gehen... 👋Und seine Chefin, Bundesrats-Null Viola Amherd (da wo sie hingehört), kann die Koffer auch gerade packen und in ihrem geliebten Wallis in ihrem Garten Kartoffeln anpflanzen.… pic.twitter.com/2kJ6QwbzJB — Attila der Kluge 🇨🇭 (@AttilaDerKluge) February 1, 2024 Die politische Debatte über die Finanzierung der Armee und die Verantwortlichkeiten von Thomas Süssli setzt sich fort, während die Rücktrittsforderungen anhalten. Mehr zum Thema - Schweizer Armee fehlt eine Milliarde Franken

