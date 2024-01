Puschkin-Perle geraubt: Diebe entwenden Sammelband aus Genfer Bibliothek

Raub in der Bibliothek von Genf: Der Diebstahl eines Puschkin-Sammelbandes wirft einen Schatten auf Europas Kulturerbe. Erste Anhaltspunkte deuten auf eine Verbindung nach Georgien hin.

Quelle: Legion-media.ru

Ein bedauerlicher Vorfall erschüttert die Bibliothek von Genf: Ein kostbarer Sammelband des renommierten russischen Nationaldichters Alexander Puschkin von Dieben wurde entwendet. Dieses literarische Juwel, das einen bedeutenden Beitrag zur modernen russischen Literatur leistete, fiel nun bedauerlicherweise einem Diebstahl zum Opfer. Die Staatsanwaltschaft von Genf hat in Reaktion auf diese kulturelle Tragödie ein Strafverfahren eingeleitet, wie von der Zeitung Tribune de Genève berichtet. Die Untersuchung befindet sich in vollem Gange, und vorerst werden keine weiteren Kommentare seitens der Staatsanwaltschaft abgegeben. Die Bibliothek, einst als die Öffentliche Universitätsbibliothek bekannt, hat nach diesem bedauerlichen Vorfall ihre Sicherheitsmaßnahmen verstärkt, um solch kostbare Schätze vor zukünftigen Raubzügen zu schützen, wie ein Sprecher der Stadt Genf mitteilte. Analyse Teuerster Kunst-Fake der Welt: Russischer Milliardär streitet mit einem Schweizer Kunsthändler Es ist zu bemerken, dass die Diebe, die offenbar aus Georgien stammen, laut Tribune de Genève aktiv sind und seltene Bücher in ganz Europa stehlen. Insbesondere sollen sie sich auf Originalausgaben von Werken russischer Schriftsteller des 19. Jahrhunderts spezialisiert haben, die sie dann zu exorbitanten Preisen auf dem Schwarzmarkt veräußern. Puschkin gilt als russischer Nationaldichter und Begründer der modernen russischen Literatur. Dieser Diebstahl bedeutet nicht nur den Verlust eines unschätzbar wertvollen literarischen Werkes, sondern wirft auch einen Schatten auf die Sicherheit von Kulturgütern in Bibliotheken Europas. Die Hoffnung liegt nun darauf, dass die Ermittlungen rasch Fortschritte machen und dieses gestohlene Kulturerbe wieder sicher in die Hände seiner rechtmäßigen Hüter zurückkehren kann. Mehr zum Thema - Auf Raubtour: Kunsthändler aus Kiew in Frankreich wegen Diebstahls in Millionenhöhe verurteilt

