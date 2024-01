Ukrainischer Präsident Selenskij plant Besuch am Weltwirtschaftsforum in der Schweiz

Wladimir Selenskij plant überraschend einen Besuch in der Schweiz für politische Gespräche in Bern und seine Teilnahme am Weltwirtschaftsforum.

Quelle: Legion-media.ru

Der ukrainische Präsident Wladimir Selenskij plant, am Weltwirtschaftsforum (World Economic Forum: WEF) in Davos teilzunehmen und einen möglichen Besuch in Bern abzustatten, wie der schweizerische Tages-Anzeiger berichtet. Der Besuch soll mindestens zwei Tage dauern und könnte am 15. Januar beginnen. Die genaue Planung wird wohl bis zuletzt aufgrund der aktuellen Kriegslage und sonstiger Unsicherheiten offen bleiben. Selenskij könnte während des WEF um weitere internationale Unterstützung werben und an einem Friedensformel-Treffen teilnehmen, das von der Schweiz und der Ukraine organisiert wird. Laut informierten Quellen laufen die Planungen im Schweizer Bundeshaus bereits seit Mitte Dezember, in Bern sind die entsprechenden Vorbereitungen für einen möglichen Besuch am 15. Januar im Gange. Das Eidgenössische Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA) wollte jedoch die Informationen weder bestätigen noch dementieren. Liveticker Ukraine-Krieg – Ehemaliger US-General: Kiews "Albtraumszenario" wird Realität Die Unsicherheiten über den Besuch werden bis zuletzt bestehen bleiben, denn die Entscheidung hängt möglicherweise von der aktuellen Lage im Kriegsgeschehen ab. Eine Alternative könnte eine Videokonferenzschaltung sein, wie es der ukrainische Präsident bereits in der Vergangenheit beim WEF praktiziert hatte. Falls der persönliche Besuch stattfinden kann, wäre es Selenskijs erster Besuch in der Schweiz seit der Eskalation der Kämpfe in der Ukraine durch die militärische Sonderoperation Russlands. Das geplante Programm für Selenskij in Bern ist noch nicht bekannt, aber es wird spekuliert, dass Treffen mit der Bundespräsidentin Viola Amherd und mit dem Außenminister Ignazio Cassis Teile des Programms sein könnten. Cassis verhandelt derzeit über einen umfangreichen Hilfsfonds für den Wiederaufbau der Ukraine. Mehr zum Thema - Nach gescheiterter Gegenoffensive: Kiew will Befestigungen an der Front verstärken

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.