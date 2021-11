Schweiz: Teamcoach bricht während Spiel zusammen

Bei einem Fußballspiel in der Schweiz ist am Samstag ein Teamcoach fast gestorben, wie verschiedene schweizerische Medien berichteten. Der Vorfall ereignete sich beim Spiel der U14-Mannschaften des FC Basel und des FC Zürich. Dabei kollabierte der Baseler Nachwuchstrainer Ömer Türkeş plötzlich am Spielfeldrand. Ercümeht Şahin, Nachwuchstrainer des FC Zürich, erklärte gegenüber nau.ch:

"Er ist plötzlich umgekippt, ich habe es nicht gesehen. Sie sind um ihn herumgestanden, haben ihm Ohrfeigen gegeben, damit er wieder wach wird. Aber da ging nichts, also bin ich hinüber, um zu sehen, was los ist."

Türkeş lief laut Şahin im Gesicht violett an und habe nicht mehr geatmet. Der Trainer stand "kurz vor dem Tod". Daraufhin begannen die anwesenden Spieler und ihre Betreuer mit der Wiederbelebung. Mit einem Defibrillator gaben sie Türkeş zwei Mal einen Stromstoß. Dann begann der Trainer wieder zu atmen. In der Zwischenzeit traf auch die Ambulanz ein. Das Fußballspiel wurde aufgrund des Zwischenfalls abgebrochen. Şahin kommentiert die Situation auf dem Spielfeld so:

"Die Spieler haben angefangen zu weinen, dann haben wir das Spiel abgebrochen."

Ein Verantwortlicher des FC Basel erklärte später, dass Türkeş sich im Baseler Universitätskrankenhaus in Behandlung befindet. Sein Zustand sei stabil. Er bedankte sich bei allen Beteiligten für ihren schnellen Einsatz:

"Da haben ganz viele Leute richtig gehandelt in dieser schwierigen Situation. Auch den Verantwortlichen vom FCZ möchte ich meinen herzlichen Dank aussprechen, sie haben exzellent mitgeholfen."

Mehr zum Thema – Bedenken gegen Corona-Impfung – "Outing" von Bayern-Profi Kimmich sorgt für Debatte